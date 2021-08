https://sputnik.md/20210821/masuri-sporite-la-granitele-romaniei-politia-in-actiune-44106878.html

Măsuri sporite la granițele României: poliția, în acțiune

Fiindcă este final de sezon estival, se înregistrează o creștere a valorilor de trafic prin punctele de trecere a frontierei, motiv pentru care Poliţia de... 21.08.2021, Sputnik Moldova

BUCUREȘTI, 21 aug – Sputnik. Finalul sezonului estival din acest an face ca la punctele de trecere a frontierei României să se înregistreze o creștere a valorilor de trafic.Încă de la începutul sezonului estival, conducerea Poliţiei de Frontieră Române a dispus structurilor teritoriale o serie de măsuri prin care să-şi adapteze misiunile, resursele umane şi materiale la specificul fiecărei frontiere, astfel încât să se asigure un control eficient şi operativ prin punctele de trecere a frontierei.În acest sens, a fost dispusă suplimentarea personalului planificat la controlul documentelor până la capacitatea permisă de infrastructura fiecărui punct.La nivelul României, peste 3.900 de poliţişti de frontieră desfăşoară, zilnic, activităţi de supraveghere şi control la frontiera de stat.De asemenea, este folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, în limita configuraţiei acestora şi în cele mai tranzitate, în funcţie de trafic, sunt suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau ieşire în/din România, precum şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, informează politiadefrontiera.ro.Potrivit unei statistici dată publicității de Poliția de Frontieră, în perioada 01 iunie-20 august 2021, au trecut frontiera aproximativ 11,5 milioane persoane, din care aproximativ 9 milioane cetăţeni UE şi 2,5 milioane cetăţeni non UE şi peste 3,2 milioane mijloace de transport.În ceea ce priveşte punctele de frontieră, în perioada mai sus menționată în acest an, cel mai tranzitat a fost Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă, cu un trafic de peste 2 milioane de persoane, urmat de Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II cu aproximativ 760.000 persoane şi Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, unde poliţiştii de frontieră au verificat peste 700.000 de persoane.Totodată, la frontiera cu Republica Moldova cel mai tranzitat punct de frontieră a fost Albiţa - 700.000 de persoane, la frontiera cu Bulgaria, alături de Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, un trafic intens s-a înregistrat şi la Vama Veche pe unde au trecut aproximativ 560.000 de persoane, iar la frontiera cu Serbia, prin Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa - peste 185.000 de persoane.Şi pentru perioada următoare, Poliţia de Frontieră a dispus toate măsurile necesare astfel încât traficul de persoane si autovehicule prin punctele de frontieră să se desfăşoare în mod operativ.Sunt menţinute măsurile organizatorice de suplimentare a personalului repartizat la controlul documentelor până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, în funcţie de dinamica valorilor de trafic. De asemenea, vor fi suplimentate arterele de control, pe sensul de ieşire sau intrare în ţară, după caz, în limita configuraţiei punctelor de trecere a frontierei.Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, într-un timp foarte scurt.De asemenea, se recomandă pregătirea din timp a documentelor de călătorie pentru efectuarea formalităţilor de frontieră cu celeritate, precum şi verificarea şi pregătirea documentelor necesare minorilor la ieşirea din ţară, în vederea scurtării timpului de control.Această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpului de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp, iar valorile afişate pot suferi modificări în funcţie de dinamica traficului în punctul de trecere respectiv, la un moment dat.Timpul de aşteptare este actualizat, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.”În acest sens, apelăm la înţelegerea celor care tranzitează frontiera în această perioadă şi precizăm că au fost dispuse toate măsurile aflate în competenţa instituţiei pentru reducerea timpului de aşteptare şi că depunem toate eforturile în vederea asigurării unui echilibru între securitatea cetăţenilor şi fluenţa traficului de călători”, subliniază reprezentanții Poliției de Frontieră.

