Rusia sărbătorește Ziua Drapelului – povestea steagului istoric al lui Petru I

Rusia sărbătorește Ziua Drapelului – povestea steagului istoric al lui Petru I

Rusia sărbătorește Ziua Drapelului – aspecte mai puțin cunoscute din istoria tricolorului

2021-08-22T17:05+0300

2021-08-22T17:05+0300

2021-08-22T17:05+0300

rusia

istorie

drapel

BUCUREȘTI, 22 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Având în componență multe etnii, multe cu obiceiuri, culturi și credințe diferite, Federația Rusă are un set de repere comune, sacre pentru orice cetățean al celei mai meri țări din lume.Una dintre aceste repere sacre este Drapelul de Stat, pe care Federația Rusă în sărbătorește în fiecare 22 august.Ziua Drapelului de Stat a fost stabilită pe baza decretului din 20 august 1994 al președintelui Rusiei.Președinția Federației Ruse și Ministerul de Externe al Federației Ruse au realizate scurte puneri în temă cu privire la acest eveniment, din care am extras mai multe pasaje și aspecte semnificative.Astfel, aflăm că în noiembrie 1990, Comisia guvernamentală pentru dezvoltarea de noi simboluri de stat a stabilit că Rusia avea un steag alb-albastru-roșu, iar pe 22 august 1991 autoritățile RSFSR au decis pentru prima dată să ia în considerare ca Drapel național steagul istoric al Rusiei, descris ca „o pânză cu dungi albe, azurii și stacojii”.Totuși, abia la începutul primului mandat al lui Vladimir Putin, pe 25 decembrie 2000, a fost adoptată Legea constituțională federală ”Cu privire la steagul de stat al Federației Ruse”, potrivit căreia Drapelul de stat al Rusiei este un panou dreptunghiular de trei egale dungi orizontale: partea de sus este albă, mijlocul este albastru și partea de jos - Roșu.Simbolistica acestor culori este descrisă astfel: ALB înseamnă pace și noblețe, ALBASTRU înseamnă loialitate și onestitate, ROȘU înseamnă curaj și sacrificiu.Dincolo de aceste aspecte oficiale, istoria tricolorului rus este mult mai lungă – și datează de mai bine de 310 ani.Țarul Petru cel Mare este considerat a fi la originea steagului tricolor, dar pentru prima dată steagul a dobândit statutul oficial abia în 1896.Se povestește că, pe laturile corabiei lui Petru I erau dungi albe, albastre și roșii.Prima consemnare este din 1693, când un detașament de nave mici ale marinei lui Petru I a făcut o călătorie în Insulele Solovetsky și atunci au navigat sub pavilion de dungi egale orizontale albe, albastre și roșii.În 1806 este consemnată o nouă utilizare a steagului tricolor, extrem de importantă: marcarea noilor teritorii descoperite sau cucerite de ruși. În acel an, expediția rusă care a explorat coasta Sahalinului de Sud a ridicat două steaguri pe coastă: steagul Sfântului Andrei, în onoarea flotei militare și steagul alb-albastru-roșu pentru stat – marcând noua posesiune a Rusiei.Astfel, începuturile utilizării steagului rus alb-albastru-roșu pe uscat este asociat cu descoperirile geografice ale marinarilor ruși.De menționat că, până în acel an al începutului de secol al XIX, marinarii și exploratorii ruși marcau locurile descoperite cu o cruce memorială pe malul zonei anexate.Se poate deci spune și că drapelul rus s-a născut odată cu primele nave de război rusești - și până în secolul al XIX-lea a rămas în principal o parte a tradiției navale.Răspândirea drapelului de stat alb-albastru-roșu a continuat până la mijlocul secolului XIX, când, în 1858, Departamentul de Heraldică a venit cu o inițiativă de schimbare a drapelului de stat rus.Fără a intra în alte detalii, se poate spune că, de atunci, timp de aproape un secol și jumătate, steagul Rusiei s-a schimbat de multe ori. Abia în noiembrie 1990, comisia guvernamentală pentru dezvoltarea de noi simboluri de stat a rezolvat problema steagului rapid și aproape fără controverse, stabilind clar că Rusia avea un steag alb-albastru-roșu cu peste 300 de ani de istorie, iar la acest steag se va reveni.Pe 25 decembrie 2000, în ajunul unui nou secol și al unui nou mileniu, a fost adoptată Legea constituțională federală „Cu privire la steagul de stat al Federației Ruse”. Acesta definește statutul juridic și regulile de utilizare a pavilionului rus.Câteva detalii interesante din Legea constituțională federală „Cu privire la steagul de stat al Rusiei”.- Drapelul Federației Ruse poate fi arborat în timpul sărbătorilor organizate de întreprinderi, instituții și organizații, precum și în timpul sărbătorilor de familie.- Nu este interzisă plasare drapelul rus pe locuințe.- Legea stabilește și unde se arborează steagul Federației Ruse când există și steaguri ale entităților constitutive ale Federației Ruse. De exemplu, steagul Federației Ruse nu poate fi mai mic sau situat mai jos decât steagul componentei Federației Ruse.- Steagul Federației Ruse nu poate fi utilizat ca bază heraldică pentru steagurile entităților constitutive ale Federației Ruse.- Imaginea steagului de stat al Federației Ruse poate fi utilizată ca element sau bază heraldică a premiilor de stat ale Federației Ruse, precum și semne heraldice - embleme și steaguri ale organelor executive federale.- Steagul Rusiei NU poate fi folosit ca element sau fundal pentru siglele organizațiilor comerciale.Am reprodus aceste prevederi pentru a arăta cu cât respect și cu câtă atenție privește națiunea rusă Drapelul de stat al Federației Ruse.

