Țările în care preferă să călătorească moldovenii: Numărul turiștilor, în creștere

2021-08-22T12:59+0300

CHIȘINĂU, 22 aug - Sputnik. Pandemia de COVID-19 ne-a ținut un an de zile închiși în case, abia în acest an, odată cu scăderea numărului de cazuri și cu scoaterea treptată a unor restricții, oamenii au început să călătorească. Acest lucru îl arată și datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Astfel, conform unui raport BNS, în perioada ianuarie - iunie 2021, agențiile de turism au acordat servicii la peste 96 de mii de persoane, cu 2,6 ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Dacă facem o comparație între prima jumătate a anului trecut și a anului 2019, atunci datele arată că numărul turiștilor a scăzut de patru ori în 2020, comparativ cu 2019. Potrivit Biroului Național de Statistică, în prima jumătate a acestui an, numărul moldovenilor care au ales să plece într-o călătorie peste hotare a crescut de 3,4 ori, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Iar turismul intern s-a majorat de 2,5 ori. Totuși, în acest an, s-a redus cu peste 50 la sută numărul turiștilor care au ales să vină în Moldova.Datele arată că, în perioada ianuarie - iunie 2021, prin intermediul agențiilor de turism, 64 de mii de turiști au plecat în străinătate. Cifra este de 3,4 ori mai mare decât perioada similară a anului trecut. Majoritatea moldovenilor au plecat peste hotare în scopuri de odihnă și recreere. Moldovenii au ales cel mai des ca destinație Turcia - 41,7% dintre cei plecați au optat pentru această țară. În Egipt au ales să plece 38,4%, Bulgaria - 9,7%, Ucraina - 3%, insulele Maldive - 1,2%, Emiratele Arabe Unite - 1,1%, iar România și Grecia câte un procent. Prezența interdicțiilor de călătorie în mai multe țări a favorizat turismul intern. Astfel, în primele șase luni ale acestui an, a crescut numărul celor care au călătorit prin Moldova de 2,5 ori, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. În acest an au crescut și încasările agențiilor de turism cu 4,1 ori, față de perioada similară a anului 2020. Astfel, operatorii turistici au încasat în prima jumătate a acestui an peste 717 milioane de lei.

