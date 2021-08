https://sputnik.md/20210822/zaharova-reactie--vizate-moldova-romania-summit-44143052.html

Zaharova, reacția momentului, sunt vizate Moldova și România – ”Nu e summit, e un sabat!”

Este pură ipocrizie, spune Zaharova despre summitul la care participă reprezentanții a 14 țări, inclusiv România, prin premierul Florin Cîțu, și Republica Moldova, prin președinta Maia Sandu

BUCUREȘTI, 22 aug – Sputnik. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a comentat apropiata reuniune ”Platforma Crimeii”, subliniind absurditatea acestei manifestări și stupiditatea participării unor lideri europeni. Reamintim că inițiativa propune coordonarea eforturilor de a readuce peninsula în componența Ucrainei.Republica Moldova și România și-au anunțat prezența – prin președinta Maia Sandu, respectiv premierul Florin Cîțu. La summit vor mai participa președinții Letoniei, Lituaniei, Estoniei, Poloniei, Slovaciei, Ungariei, Sloveniei și Finlandei, prim-miniștrii din Georgia, Croația și Suedia, precum și șefii parlamentelor din Elveția și Republica Cehă.Într-un interviu acordat Gazeta.Ru Zaharova a vorbit despre atitudinea Moscovei față de acest eveniment, despre natura politicii ucrainene față de peninsulă, dar și despre ipocrizia participanților la summit.Nu în ultimul rând, ambasadoarea Maria Zaharova a vorbit despre posibila reacție a Rusiei la summit.Maria Zaharova a caracterizat evenimentul în sine folosind metafora ministrul rus de externe Lavrov – ”acesta este un sabat”. Evident, cu referire la legendarele întâlniri ale vrăjitoarele, manifestări condamnate de lumea creștină.În aceste condiții, Zaharova consideră că este ”inutil să supunem acest eveniment unei analize serioase și aprofundate - toată lumea știe și înțelege adevăratele sale motive și motive”.Așa că, spune Zaharova, ”după reunificarea Crimeii cu Rusia, nu vor nici să-i audă, nici, în principiu, să le dea cuvântul atunci când vine vorba de ei”.În plus, în această privință Zaharova subliniază un aspect esențial: ”La toate evenimentele organizate de regimul de la Kiev pe tema Crimeii, nu numai că nu invită reprezentanți ai Crimeii, ci fac tot posibilul pentru a-i împiedica să ajungă acolo”.Aceeași situația uluitoare este și legat de ”Platforma Crimeea”. Cel mult Kievul invită oameni care ”au fost cândva, de exemplu, în timpul Uniunii Sovietice, asociați cu Crimeea, dar în ultimele decenii nu mai sunt acolo”.În schimb, acei ”activiști adevărați, jurnaliști, politicieni, oameni de stat și personalități publice care trăiesc și creează moderna Crimeea nu numai că nu sunt invitați, ci se face totul pentru a nu avea posibilitatea de a-și exprima poziția pe platformele internaționale”.”Am văzut acest lucru la evenimente majore, de exemplu la ONU: eeprezentanții Ucrainei fac tot posibilul pentru a împiedica crimeenii să vorbească direct”, spune Zaharova.Maria Zaharova remarcă abordarea mereu politizată a Occidentului colectiv asupra temei ucrainene. De aceea, consideră că acesta e încă un argument că ”întreaga poveste cu această adunare nu va fi despre realități și nici despre realitatea Crimeii de astăzi”.În plus, sunt țări care au refuzat accesul crimeenilor, ”refuzându-le vizele UE”, spune ambasadoarea rusă, punctând: ”Aparent, au decis să pedepsească cetățenii în acest fel pentru libera exprimare a voinței lor”.Cum va reacționa Rusia față de participanții direcți la acest summit? Maria Zaharova săune direct: ”Toți participanții ne cunosc poziția… au primit invitații repetate din partea rusă pentru a vedea Crimeea cu ochii lor și pentru a-și forma propria impresie imparțială, nemediată”.”În loc să participe la o ”platformă” care nu are legătură cu agenda Crimeei, s-ar putea dedica de această dată vizitei peninsulei și cunoașterii tuturor aspectelor vieții sale: probleme, dificultăți, realizări și victorii - și, în principiu, prin ce și cum s-a întâmplat în această entitate constitutive a Federației Ruse în ultimii 7 ani”, spune Zaharova.De asemenea, ambasadoarea rusă le bate obrazul celor prezenți la summit – ”în acest timp ar fi posibil să se studieze acele schimbări din legislația rusă care au oferit Crimeei diversitate culturală, lingvistică și religioasă, dar ar fi încă posibil să analizeze baza legală a exprimării voinței poporului din Crimeea - și să nu intrăm în mantre, pe care le repetă din când în când”.Așa că, repetă ambasadoarea în loc să meargă la Kiev pentru a participa la „Platforma Crimeea”, ”ar fi mult mai eficient să meargă direct în Crimeea”.Mai mult, ambasadoarea rusă dezvăluie un fapt uluitor: țările participante nu au găsit ocazia să trimită în Crimeea nici măcar ambasadori acreditați în Rusia, sau cel puțin reprezentanți ai ambasadelor.”Blochează în mod deliberat și părtinitor orice contact sub orice pretext, dar în același timp, ei spun că nu sunt indiferenți la tema Crimeii”, spune Zaharova, replicând ”aceasta este ipocrizie” - și având în vedere că aceleași țări impun sancțiuni ilegitime asupra vieții oamenilor invocând Crimeea, această ipocrizie este, de asemenea, criminală”.Va lua Rusia măsuri față de cei participanți la summit, ceva de tip „occidental” - sancțiuni personale, convocarea ambasadorilor statelor participante?În fine, va răspunde Rusia, eventual MAE de la Moscova, printr-o platformă alternativă la ”Platforma Crimeea”?”Pentru aceasta există chiar Crimeea!”, spune Zaharova, subliniind – ”Trebuie doar să vii acolo. Iată adevărata platformă pentru dialog!”.În fapt, în Crimeea sunt organizate conferințe și tot felul de evenimente, arată Zaharova subliniind – ”Adevărata și nu falsa „platformă Crimeea” se află în Crimeea”.***După cum a scris Sputnik, nu este clar cine l-a împuternicit pe Florin Cîțu să meargă la Kiev, în condițiile în care o discuție pe această temă NU a avut loc nici în Parlament, nici în CSAT, nici în spațiul public.Oare se teme conducerea unei țări democratice ca România să aducă tema în fața poporului și să-l întrebe dacă vrea să ne băgăm unde ”nu ne fierbe oala” și să mai stricăm puțin relațiile cu Rusia?

