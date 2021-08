https://sputnik.md/20210824/deputat-rus-rusia-va-interzice-accesul-nationalistilor--detalii-44209060.html

Deputat rus: Rusia va interzice accesul naționaliștilor – detalii

Deputat rus: Rusia va interzice accesul naționaliștilor – detalii

Rusia va interzice naționaliștilor intrarea în țară pentru a nu jigni veteranii Marelui Război de Apărare a Patriei sau pentru tentativele de a justifica fascismul.

2021-08-24T20:00+0300

2021-08-24T20:00+0300

2021-08-24T20:01+0300

rusia

duma de stat

deputat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43882844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b045fa5ab5d0d6df0803d4bd2762e3ce.jpg

Deputații ruși au elaborat un proiecte de lege, care prevede interzicerea de intrare în Rusia a străinilor care au încercat să incite la ura rasială sau națională, au hărțuit cetățenii rusolingvi sau au adus jigniri veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei.Unul din autorii proiectului de lege este deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Aleksandr Hinștein. Într-un interviu oferit reporterului Sputnik, Mariei Kruze, acesta a povestit cum vor funcționa amendamentele la legea “cu privire la intrarea și ieșirea din Federația Rusă”, în cazul în care acestea vor fi adoptate și cine încerce să incite la ură în țările fostului URSS.Acțiunile rusofobe ca un declanșatorAutoritățile ruse planificau de mai multă vreme la perfecționarea legislației, pentru ca pe teritoriul țării să nu pătrundă oameni care au o atitudine ostilă față de Rusia și valorile ei. Însă drept factor declanșator al revizuirii legislației au servit ultimele evenimente regretabile din spațiul postsovietic, spune Aleksandr Hinștein.Incidentul din Kîrgîzstan, când un cumpărător în stare de ebrietate a arunca într-un magazin calculatorul vânzătoarei rusolingve, precum și “patrulele lingvistice” în Kazahstan, organizate de bloggerul Kuat Ahmetov, Hinștein le califică drept “acte revoltătoare de rusofobie”.“Așa s-a născut inițiativa – adoptarea unor amendamente la legea cu privire la regimul de intrare și ieșire, pentru a interzice circulația unei categorii de persoane. Voi menționa că toate aceste acțiune ale persoanelor, care sunt private de dreptul de intrare, sunt acțiuni care sunt vizate de legislația penală, în acest caz logica este evidentă. Dacă persoana a comis o infracțiune, în conformitate cu legislația rusă, sau chiar în conformitate cu legile altor state – este un oaspete nedorit”, a declarat Hinștein.Aleksandr Hinștein enumeră infracțiunile, după comiterea cărora poate fi blocat pentru totdeauna accesul în Rusia. “În primul rând, e vorba de infracțiuni cu caracter etnic și religios, anume incitarea la ură rasială și națională, jignirea sentimentelor religioase, naționale, de gen, precum și conform altor criterii – explică deputatul, - De asemenea, e vorba de acțiuni legate de păstrarea memoriei noastre istorice: profanarea mormintelor, a memorialelor gloriilor militare, insultarea veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, răspândirea falsurilor cu privire la acțiunile Uniunii Sovietice în perioada războiului”.De asemenea, Rusia își va închide porțile pentru persoanele care pun la îndoială verdictele Tribunalului de la Nürnberg sau glorificarea naziștilor, menționează Hinștein.Cine va elabora listele persoanelor non-gratae?E important să înțelegem că astfel de acțiuni trebuie să aibă un caracter public, specifică Aleksandr Hinștein.“Dacă acest lucru se întâmplă cu utilizarea mijloacelor de informare în masă, internet, în spațiul public, atunci – da, există un motiv de a interzice intrarea unor astfel de oameni în Rusia, spune deputatul, - Pe scurt, poziția e una simplă: nu avem nevoie de naționaliști, șoviniști de toate soiurile, extremiști și fasciști”.Datele despre naționaliști pot fi incluse în listele autorităților responsabile de migrație a MAI al Rusiei, consideră Aleksandr Hinștein.O situație mai complicată este în cazul unor politicieni străini, dintre care unii își permit niște declarații rusofobe.“Există interesele marii politici, care uneori justifică și ceea ce nu ne place – spre exemplu, e nevoie de negocieri cu talibani. Conducerea politică și diplomatică trebuie să dispună de anumite manevre. Însă, în cazul adoptării legii, ea va viza și un număr semnificativ al politicienilor (nu neapărat persoanele de rang înalt). E vorba de persoane publice, deputații de diverse ranguri, demnitari”, spune Aleksandr Hinștein.“Rusia nu are nevoie de persoane care insultă oamenii pentru ochi înguști”Însă nu trebuie să credem că Rusia va interzice accesul doar pentru cei care manifestă agresivitate față de ruși, adaugă Aleksandr Hinștein.“Umilirea și jignirea persoanelor este inacceptabilă indiferent de naționalitate. Restricții similare de circulație se vor aplica și în raport cu persoanele care vor aduce jigniri în adresa letonilor, lituanienilor, evreilor, polonezilor”, spune el. “Oricine umilește o persoană după criteriu de sânge, forma ochilor sau culorii pielii, nu-și are locul în Rusia”.Totodată, proiectul de lege nu poate fi un panaceu – e doar una din măsurile concrete și transparente, care există și în alte state, menționează Hinștein. Rusia are nevoie de un ansamblu de acțiuni la nivel de stat, care nu pot fi reduse doar la câteva elemente, pentru că s-a incitat și se continuă incitarea la naționalism, consideră deputatul.“Carta naționalistă apare acolo unde există dorința de a diviza oamenii, de a crea tensiuni, spune Hinștein. – Acest lucru este deosebit de periculos în spațiul post-sovietic și este inadmisibil în mod special în Rusia. Suntem cel mai multinațional stat, cel mai complex în plan etnic și teritorial. Pacea și buna înțelegere a fost obținută cu un preț mare, iată de ce nu putem admite anumite experimente”.În opinia deputatului, în provocările pe motive de etnie și limbă participă câteva grupuri – e vorba de marginali, prezenți în toate țările, reprezentanții cercurile șovine, care vor să se contopească cu Occidentul. În plus, există și anumite acțiuni inspirate din afara țării.În lupta cu naționaliștii trebuie să fim duri, să nu ne lăsăm copleșiți de emoții, consideră Hinștein.“Incendiul nu poate fi stins cu benzină, spune el – Mă surprinde și revoltă faptul că în Kazahstan bloggerul (Kuat Ahmetov, coordonatorul patrulelor lingvistice n.r.) după reținere a fost amendat și eliberat. Însă, suntem obligați să respectăm suveranitatea altor state, inclusiv cea legală. Elaborând acest proiect de lege, nu ne-am consultat cu colegii din Asia Centrală. Dacă ei dispun de o experiență în acest domeniu, vom examina cu plăcere”.

https://sputnik.md/20210824/muradov-platforma-crimeea-este-o-aventura-inutila-si-ostila-cauzei-pacii-44191665.html

https://sputnik.md/20210824/relatiile-moldova-rusia-participare-sandu-platforma-crimeea-44182419.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

duma de stat, deputat