Câți bani trebuie să cheltuie părinții pentru a-și trimite copilul la școală

2021-08-25T23:00+0300

CHIȘINĂU, 25 aug - Sputnik. Aproximativ 4 500 de lei îi trebuie unui părinte ca să-i cumpere copilului său toate cele necesare pentru un nou an de studii. Prețul pentru o cămașă ajunge la 400 de lei, o bluză pentru fete poate fi cumpărată la iarmaroacele școlare cu 350 de lei, prețul la ghiozdane variază între 300 și 550 de lei, în funcție de model și stofa aleasă. Comercianții spun că au în vânzare și ghiozdane ortopedice, dar prețul lor ajunge la o mie de lei. Pantofii, atât pentru fete, cât și pentru băieți, pot fi cumpărați la un preț de 500 de lei. La iarmaroacele școlare sunt puse în vânzare și fuste, sarafane sau pantaloni. Costul variază între 300 și 500 de lei. Pentru a procura rechizite școlare, părinții trebuie să scoată din buzunare în jur de 500 de lei. Echipa Sputnik Moldova a mers la iarmaroacele organizate în Capitală pentru a vedea care sunt prețurile și cât ar trebui să cheltuie părinții pentru a-și trimite copilul la școală.Unii părinți spun că au început pregătirile pentru noul an de studii din timp, pentru a nu le face pe toate în grabă, dar și pentru a prinde oferte mai bune la unele mărfuri. Comercianții din cadrul iarmaroacelor se plâng de numărul redus de cumpărători și spun că deși unii părinți vin cu lista pregătită de acasă, nu se prea grăbesc să cumpere tot, pentru că nu știu cum se va schimba procesul de studii în funcție de situația pandemică.Potrivit vânzătorilor, prețurile la rechizite și îmbrăcăminte s-au majorat în acest an. „Caietele sunt de la doi până la 14 lei, pixurile sunt de la trei până la 28 de lei, creioanele sunt de la 24 până la 130 de lei. Seturile cu compas și riglă sunt 60 de de lei. Un coș cu strictul necesar pentru un elev ar depăși suma de 500 de lei”, a precizat un comerciant de la iarmarocul organizat în sectorul Ciocana.Precizăm că municipalitatea a organizat în perioada 23 august - 5 septembrie în sectoarele Capitalei iarmaroace școlare. Astfel, părinții și elevii pot găsi acolo rechizite, ghiozdane, uniforme, dar și alte mărfuri necesare.Adresele unde se desfășoară iarmaroacele școlare:Amintim că luni Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis ca elevii din țară vor reveni la 1 septembrie în sălile de clasă. Totodată, în acest an, de 1 septembrie, nu vor fi organizate festivități dedicate începutului noului an de studii.

