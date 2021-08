Un pas spre Liga Campionilor: Sheriff înfruntă Dinamo la Zagreb

https://sputnik.md/20210825/un-pas-spre-liga-campionilor-sheriff-dinamo-zagreb-44200886.html

Un pas spre Liga Campionilor: Șheriff înfruntă Dinamo la Zagreb

TIRASPOL, 25 august – Sputnik, Maxim Ognenîi. Clubul moldovenesc Sheriff va disputa astăzi cel mai important meci din istoria sa. Echipa noastră are șanse reale să se califice în grupele Ligii Campionilor, în cadrul returului contra Dinamo Zagreb.În primul meci disputat acasă, clubul tiraspolean a obținut o victorie categorică cu scorul de 3:0, datorită unui joc impecabil în apărare și contraatacurilor fulgerătoare, care au spart defensiva adversarului și nu i-au dat nicio șansă clubului croat.Pe stadionul din Zagreb, este suficient ca Sheriff să nu scape mai mult de două goluri. Acest lucru le va permite elevilor lui Iuri Vernidub să se autodepășească și să ajungă la tragerea la sorți pentru grupă, în speranța că vor găzdui pe teren propriu adevărate stele ale fotbalului mondial.Emoții după prima întâlnireDupă victoria din Moldova, majoritatea experților în fotbal au lăudat la unison performanța fotbaliștilor din Tiraspol pentru starea de spirit excelentă, remarcând atât acțiunile individuale ale jucătorilor, cât și tactica de joc bine coordonată sub „bagheta” antrenorul principal.Deloc întâmplător, fundașii Cristiano Da Silva și Danilo Arboleda, precum și Adam Traore, cel mai bun jucător din primul meci de la Tiraspol, conform evaluării UEFA, au fost incluși în echipa simbolică a rundei de playoff, potrivit unuia dintre cele mai mari site-uri sportive europene.Vedeta principală a meciului a fost atacantul malian al Sheriff-ului, Adam Traore, care, după meciul de acasă, nu-și putea controla emoțiile de bucurie.Apărătorul Sheriff-ului, Gustavo Dulanto, care a condus echipa în teren, având banderola de căpitan în primul meci, a remarcat, într-un interviu pentru presa sportivă, importanța acestui succes, dar și-a îndemnat coechipierii să nu se relaxeze înainte de vreme.„Da, a trebuit să-mi asum rolul de căpitan, deoarece Frank Castaneda a fost descalificat. În vestiar după meci, ni s-a spus că am obținut un rezultat extraordinar, dar mai avem o luptă finală, care se va disputa miercuri. Trebuie să jucăm cu aceeași pasiune, pentru a ajunge în faza grupelor din Liga Campionilor ”, a spus Dulanto.Ce îl așteaptă pe Sheriff în CroațiaNu există nicio îndoială că jocul de pe stadionul Maksimir va fi o adevărată provocare. Gazdele vor trebui să facă eforturi încă din primele minute, pentru a obține un avantaj solid în fața adversarului. Sferiff-ul nu trebuie să facă altceva decât să joace atent și fără greșeli în apărare, lucru reușit cu succes în primul meci.Referindu-se la tactica din meciul de retur, fundașul peruvian Gustavo Dulanto i-a asigurat pe fani că jucătorii se vor apăra la fel de curajos cum o fac întotdeauna.De acord cu el este și atacantul Traore, care înțelege că este devreme ca echipa să se relaxeze.Înainte de cel de-al doilea meci, adversarii Sheriff-ului au mai multe accidentări și nu vor putea miza pe câțiva jucători din echipa principală. Casele de pariuri consideră însă că clubul croat este favoritul incontestabil al confruntării. Asta deși, în primul meci, predicțiile lor nu s-au împlinit. Să vedem cum va fi de această dată. Doritorii de a urmări meciul pe stadionul din Zagreb sunt obligați să prezinte un test PCR, ceea ce înseamnă că clubul gazdă riscă să rămână fără numărul impresionant de suporteri pe care îi are, deoarece mulți dintre ei vor urmări meciul de acasă, la televizor.

