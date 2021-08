Chicu: Sandu își dorește un procuror „de buzunar”

https://sputnik.md/20210826/chicu-sandu-isi-doreste-un-procuror-de-buzunar-44270684.html

CHIȘINĂU, 26 aug - Sputnik. Fostul prim-ministru și actual președinte al Partidulului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) a fost invitatul emisiunii „Logica Puterii”, difuzată la Radio Sputnik Moldova. În cadrul acesteia, Ion Chicu a criticat modalitatea prin care actuala guvernare încearcă să-l demită pe Alexandr Stoianoglo și susține că va sesiza organele internaționale pentru a se expuse pe subiectul dat. Ion Chicu susține că procurorul general a fost ales legal în 2019 și că Maia Sandu este obligată să accepte rezultatele acelui concurs organizat, dar să nu încerce să-l demită pe Stoianoglo prin metode ilegale. „Procurorul general a fost ales printr-un concurs deschis. Vă amintiți că a fost acea comisie cu experți, convocată de însăși doamna Sandu, unde au participat și experți străini. Deci, nu a fost nicio întrebare în privința modului în care s-a organizat concursul. Eu sper că doamna Sandu de atunci s-a mai maturizat, pentru că dacă tu organizezi un concurs și nu-ți plac rezultatele, asta nu înseamnă că dai cu piciorul și pleci din Guvern, cum a făcut-o atunci. Deci este stat, este Constituție, trebuie să te conformezi”, a menționat Ion Chicu. Fostul premier este de părere că ceea ce face actuala guvernare, în frunte cu Maia Sandu, nu este nimic altceva decât crearea unui „precedent foarte periculos care îi va permite următorul președinte să procedeze la fel și să-și numească propriul procuror general, după preferințele sale”. Lucru, ce îl consideră Chicu, absolut incorect. Ion Chicu susține că Alexandr Stoianoglo își face bine meseria și că, de fapt, el a fost cel care a început investigarea „furtului miliardului”, deoarece până la el s-a încercat de a duce ancheta pe un drum greșit. „Acest dosar dificil, el practic l-a început de la zero, dar cazul s-a consumat încă cu cinci ani în urmă. De la început fără cadre, fără instituție ca atare, pentru că ea a fost distrusă de-a lungul anilor. Deci omul acesta a muncit”, a precizat Ion Chicu.Fostul premier este de părere că lupta Maiei Sandu cu Alexandr Stoianoglo ar putea avea rădăcini încă de pe vremea când Sandu ocupa funcția de ministru al Educației și că ea, împreună cu alți membri ai Guvernului, ar fi contribuit la furtul miliardului, iar acum când procurorul general are întrebări la actualul șef de stat, ea dorește să-l demită. Chicu mai susține că Maia Sandu are și alte motive pentru care își dorește demiterea lui Stoianoglo. Fostul premier a declarat în cadrul emisiunii că modificările la Legea Procuraturii sunt anticonstituționale și că prin încercarea de al demite pe Stoianoglo se încalcă legea, iar actuala guvernarea poate fi pasibilă de răspundere. Totodată, Chicu susține că va sesiza organele internațională pentru a se lua act de cele comise de actuala guvernare. „Eu aștept o reacție și atitudine din partea instituțiilor internaționale, de la Consiliul Europei, de la Comisia de la Veneția care au stat cu ochii pe schimbările respective. Deci nu poți face aceste schimbări fără consultări și fără avizul comisiei. Ei au făcut foarte repede totul și cred că așa vor schimba tot. (...) Maia Sandu își dorește procurorul său de buzunar, dar acest lucru nu se va întâmpla pentru că ei fac o mare eroare și confuzie. Ei cred că au privatizat statul, dar asta nu e adevărat”, a declarat președintele PDCM.

