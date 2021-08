https://sputnik.md/20210826/expert-globalizarea-moldova-pierderea-suveranitatii-44272078.html

Expert: Globalizarea ar putea duce Moldova la pierderea suveranității

Expert: Globalizarea ar putea duce Moldova la pierderea suveranității

Republica Moldova va trece printr-un mecanism de globalizare rapidă, ceea ce ar putea duce la pierderea suveranității. De această părere este analistul economic Roman Chircă, invitat în Studioul Sputnik Moldova.

CHIȘINĂU, 20 aug – Sputnik. Republica Moldova va trece printr-un mecanism de globalizare rapidă, ceea ce ar putea duce la pierderea suveranității. De această părere este analistul economic Roman Chircă, invitat în Studioul Sputnik Moldova.Expertul consideră că aceasta nu este cea mai bună soluție, în momentul în care țara noastră nu are un model economic și vrea să-l dezvolte.Totodată, analistul economic a explicat cum a ajuns Republica Moldova să importe mai mult decât să exporte.”De la statele fostei URSS fiind principalul partener comercial, Republica Moldova și-a reorientat exporturile în special în 1995, după criza din 1998. Practic, s-a produs o diversificare mai masivă. Țările tradiționale, partenerii comerciali din vest: România, Bulgaria, Cehia, Polonia, care, de fapt, odată cu aderarea la UE, s-au transformat în parteneri UE. Deci, cota, de exemplu, sunt țările cele mai importante din vest, cu care Republica Moldova are comerț este Germania și Italia. De aceea și am ajuns la această cotă de circa 68 la sută cu UE. Însă, UE are un singur centru de formare a relațiilor comerciale cu Republica Moldova. De aceea dependența de Bruxelles va fi tot mai mare, odată ce acesta cotă va crește. În paralel, odată cu acordul comerț liber aprofundat, Republica Moldova, de fapt, și-a deschis piețele față de partenerii din UE cu care avem un deficit al balanței comerciale de peste un miliard de dolari. Asta înseamnă că noi importăm mai mult decât exportăm”, a afirmat Chircă.Expertul a mai menționat că țara noastră are un deficit de circa 240 de milioane de dolari față de Germania, ceea ce semnifică că Republica Moldova importă mai mult decât exportă către această țară. De asemenea, analistul a vorbit despre riscurile acestui fenomen.Analistul este de părerea că odată cu creșterea datoriei externe a țării noastre, va scădea gradul de independență a Republicii Moldova în luarea deciziilor.

