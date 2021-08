https://sputnik.md/20210826/expert-republica-moldova-ani-independenta-saraca-furata-tara-44252265.html

Expert: Republica Moldova la 30 de ani de independență – cea mai săracă și furată țară

După independență sărăcia nu putea fi evitată. REpublica Moldova este în continuare un stat sărac și furat.

2021-08-26T12:00+0300

2021-08-26T12:00+0300

2021-08-26T12:00+0300

societate

sărăcie

ziua independenței

27 august-ziua independenței

CHIȘINĂU, 26 aug – Sputnik. În 1991 veniturile moldovenilor erau la nivelul anului 1945, adică adică de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Această remarcă a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță în Studioul Sputnik Moldova. El afirmă că sărăcia de după obținerea independenței Republicii Moldova nu putea fi evitată. Cât de gravă era situația acum 30 de ani și cum au evoluat lucrurile - aflați din comentariile expertului pentru Sputnik Moldova.Expertul a precizat că moldovenii au primit cel mai mare salariu în anul 1985. Oamenii aveau bani, dar nu aveau bunăstare. La valoarea banilor de astăzi, în 1991 veniturile erau de aproximativ 2000 de lei, susține expertul. Iar în 1993 acestea au ajuns la nivelul minim - de 1600 de lei (în valoarea banilor de astăzi).„Imaginați-vă astăzi să munciți cu 1600 de lei. Asta era starea cetățeanului de atunci. Unii mai aveau anumite rezerve. Se dădea oamenilor mici parcele de pământ. Eu personal așa am întâmpinat independența. Primăria ne-a dat câțiva ari de pământ și sădeam cartofi sau alte legume. Orășenii brusc s-au transformat în „agricultori”. Era economie de subzistență”, a mai spus Veaceslav Ioniță.Potrivit expertului, în acea vreme statul oferea oportunități. În special, el s-a referit la studiile pentru studenți, care în acei ani erau gratuite. De asemenea, cea mai protejată categorie de persoane erau pensionarii. Pensia era net superioară față de salariile angajaților.Așadar, în 1993, moldovenii au simțit cea mai mare sărăcie. Atunci salariul mediu constituia 31 de lei și 20 de bani. Economistul mai spune că Republica Moldova și-a obținut independența pe un fundal foarte negativ. „Greșeala pe care o fac oamenii este că ei consideră că sunt săraci din cauza independenței. Nu. Din cauza că s-a prăbușit Uniunea Sovietică, s-a prăbușit tot ce însemna economie. Noi ne-am pomenit de fapt într-o țară ruinată. Atunci oamenii trăiau într-o sărăcie aproape de extreme, deoarece au urmat ani de zile de dificultăți. Începuse să fie lansate mici activități antreprenoriale și oamenii credeau că vor lua soarta în mâna lor și vor rezolva problema sărăciei”, a mai spus Ioniță.Independența și sărăcia nu au fost proiectate de noi, mai spune Ioniță. Sărăcia moldovenilor ar fi din cauza colapsului în care a ajuns sistemul sovietic.„Uniunea Sovietică a dus-o bine până în anul 1975-1976. Asta a fost perioada de glorie. După 75 lucrurile au început să degradeze. Apogeul degradării a fost 1983. Cetățeanul simplu nu cunoștea despre aceste schimbări. Când au început reformele gen „perestroika”, toate schimbările erau în perioada celei mai profunde crize prin care trecea Uniunea Sovietică, dar era camuflată de încercarea de a se face ceva. Însă nu s-a reușit și în 1991 sistemul pur și simplu s-a prăbușit.Veaceslav Ioniță consideră că sărăcia nu putea evitată. Și asta pentru că noi ne-am trezit într-o țară unde nu exista agricultură, deși noi, moldovenii, mereu am crezut că avem agricultură. În URSS 95% din producția agricolă era deținută de gospodăriile mari și doar 5% de gospodăriile oamenilor. După destrămarea Uniunii Sovietice, prin anii 2000, două treimi din producția agricolă o dețineau gospodăriile individuale și o treime gospodăriile mari. Expertul mai spune că cea mai mare producție agricolă pe care a avut-o Moldova vreodată a fost în anul 1985. La valoarea leului de astăzi venitul de atunci se ridica la 55 de miliarde de lei. În prezent, producția agricolă înregistrată de Republica Moldova nu depășește 30 de miliarde de lei.Ioniță afirmă că nici astăzi, după 30 de ani de independență, noi nu avem agricultură. „Avem pământ, dar nu știm să-l valorificăm. „Când a fost declarată Independența, oamenii credeau că pe acest teritoriu era industrie. Un alt mit, ca și în cazul agriculturii. De fapt, atunci „statul a vândut iluzii”. Toată averea primită sub formă de acțiuni de oameni de la URSS este echivalentul remitențelor primite de moldoveni timp de două săptămâni. Oamenii aveau impresia ca aveau bogăție, dar nu aveau nimic”, consideră expertul. 41 de miliarde de dolari este astăzi avuția noastră. În concluzie, Ioniță spune că Republica Moldova este cea mai săracă și cea mai furată țară. Din cauza lipsei de infrastructură și a bunăstării, oamenii pleacă din țară în număr din ce în ce mai mare.

