Nemerenco o ține una și bună: Profesorii să-și plătească testele COVID-19

CHIȘINĂU, 26 aug - Sputnik. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Guvern, Ala Nemerenco a declarat că pedagogii nevaccinați trebuie singuri să-și plătească testele și a dat de înțeles că decizia CNESP nu va fi revizuită. Ea a menționat că știe despre valul de nemulțumiri iscat în urma hotărârii Comisiei, dar a precizat că fiecare trebuie să-și asume decizia de a se vaccina sau nu. „Întrebarea noastră este de ce ar trebui să le plătească cei vaccinați? Deoarece plata acestor teste ar trebui să fie asigurată din bugetul de stat. Protecția maximă la moment o asigură vaccinarea. Este desigur că alegerea liberă a fiecăruia să facă acest vaccin sau să nu facă acest vaccin, dar trebuie să ne asumăm niște riscuri și niște cheltuieli”, a declarat Ala Nemerenco.Ministrul Sănătății a declarat că statul nu are suficienți bani pentru a asigura cu teste persoanele care refuză să se imunizeze împotriva noului coronavirus. Nemerenco a fost întrebată de jurnaliști dacă va fi revizuită decizia, iar ministrul a declarat că a avut astăzi o discuție pe acest subiect cu deputații. „Este nevoie de o platformă de discuție între Ministerul Educației, între deputații din comisia specializată din Parlament, sindicate și alți lideri de opinie. Cred că aceasta va fi cea mai bună soluție care va identifica următoarele mișcări”, susține Nemerenco.În cadrul conferinței, Ministrul Sănătății a explicat de ce nu vor fi organizat careuri în acest an. Ea a precizat că la acest eveniment vin copii, profesori, părinți, dar și alți invitați care nu și-au administrat vaccinul și în această situație există pericolul de infectare în masă. „Este un grup foarte mare de oameni asupra cărora nu avem controlul unei protecții sigure. Noi ca guvernare ne dorim ca în acest an să asigurăm ca copiii să meargă la școală, cu prezența fizică. (...) Pentru aceasta, introducem toate aceste restricții și cerințe, pentru ca să minimalizăm transmiterea virusului”, a declarat Nemerenco.Anterior Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a obligat angajații din domeniul educației, care refuză să se imunizeze împotriva COVID-19, să prezinte, o dată la 14 zile, teste efectuate din cont propriu, care să ateste absența noului coronavirus. Această decizie a trezit un val de nemulțumiri, în special în rândul angajaților din educație.În context, Federația Sindicală a Educației și Științei a reacționat dur la decizia CNESP. Membrii sindicatelor au menționat că pedagogii ar trebui să beneficieze gratuit atât de testele rapide antigen, cât și de cele PCR, întrucât aceștia achită lunar asigurarea medicală, care constituie 9% din salariu.Mai mult, anterior, Ala Nemerenco a declarat că nu consideră că statul încalcă dreptul profesorilor, pentru că „oferă oamenilor acces gratuit la fiecare tip de vaccin”.Precizăm că unii angajați din domeniul educației se plâng că sunt amenințați de către directorii instituțiilor că dacă nu se vor conforma prevederilor Comisiei, atunci vor fi concediați. Cadrele didactice susțin că sunt gata să meargă în instanță pentru a-și apăra drepturile fundamentale.Totodată, în context, Biroul Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova a expediat un demers către premierul Natalia Gavrilița și au solicitat ca prim-ministru să se implice și să se revizuiască decizia Comisiei, de altfel, ar exista riscul să fie perturbat procesul educațional chiar de la început de an școlar.

