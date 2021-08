„E suficientă o singură rachetă”: Flota rusească va fi înarmată cu „ucigaș de portavioane”

https://sputnik.md/20210827/flota-ruseasca-inarmata-ucigas-portavioane-44304105.html

Navele și submarinele Flotei Maritime a Federației Ruse își vor crește în curând forța de distrugere

MOSCOVA, 27 august RIA Novosti. Zilele trecute, Ministerul rus al Apărării a semnat un contract cu asociația de cercetare și constructoare de mașini, care va livra rachete hipersonice „Zircon”. Conform estimărilor, acestea vor ajunge în dotarea flotei deja din 2022. Mai multe despre prima în lume rachetă antinavă hipersonică din lume și care a fost reacția Occidentului, aflați din materialul RIA Novosti.Tema numărul unuLa mijlocul lunii august, șeful comandamentului strategic al Forțelor Armate ale SUA, Charles Richard, a recunoscut, în cadrul unui simpozion anual pe tema apărării în domeniul spațiului cosmic, că tehnologiile hipersonice rusești reprezintă o provocare serioasă pentru NATO. Potrivit lui, „Zircon” le va asigura forțelor armate ruse un avantaj categoric, în cazul unui conflict ipotetic pe mare.Militarii occidentali, politicienii și jurnaliștii discută intens despre „Zircon”. Testările cu succes ale acestei arme stârnesc îngrijorări în rândurile Alianței Nord-Atlantice. Anterior, secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a numit complexele hipersonice rusești capabile să fie dotate cu focoase nucleare, „un potențial factor destabilizator, care reprezintă o amenințare serioasă”. Potrivit lui, o astfel de armă este dezvoltată și în SUA, însă fără versiunea nucleară.Aceste afirmații nu au fost lăsate fără replică de către Ambasada Rusiei din Washington. Diplomații i-au amintit discret lui Kirby că rachetele hipersonice fără focoase nucleare reprezintă, desigur, un succes, însă există lucruri mai serioase, la care Rusia trebuie să reacționeze. De exemplu, la amplasarea lansatoarelor de rachete în Europa.Și Kremlinul a venit cu o reacție. „Dacă vă amintiți, Vladimir Putin a vorbit, în repetate rânduri, pe aceste teme. El a atras atenția că, din păcate, în ultimele decenii sau chiar mai mult, ne-am confruntat cu o deturnare treptată a întregului sistem de securitate strategică și, în plus, am observat anumiți pași în acest sens din partea Statelor Unite ale Americii și ale NATO, menite să încline balanța. Prin urmare, a fost nevoie să luăm măsuri, pentru a ne asigura securitatea”, a declarat secretarul de presă al Președinției, Dmitri Peskov.Imposibil de interceptatÎn cea mai mare parte, caracteristicile tehnico-tactice ale rachetei de croazieră sunt secretizate, dar câte ceva se cunoaște. Dezvoltă o viteză-record, peste 10 mii km/oră, și poate parcurge autonom o distanță de 1000 de kilometri. Zboară la o înălțime de 30-40 kilometri, unde densitatea aerului e mai scăzută și cântărește în jur de 450 de kilograme.Iar distanța mare de la care pot fi lansate le vor permite navelor noastre să distrugă ținte maritime sau terestre fără să fie nevoite să se expună. Odată cu producerea în masă a acestora, flota noastră va face un pas important în față”, a explicat directorul Centrului de analize a comerțului internațional de armament, Igor Korotcenko.Un detaliu important: „Zircon” vor fi lansate de pe aceleași lansatoare P-800 „Oniks” și „Kalibr”. Teoretic, cu astfel de rachete pot fi dotate și navele de mici dimensiuni „Buian-M„ și „Karakurt”. În acest fel, chiar micile nave de patrulare vor reprezenta o amenințare până și pentru portavioane. Este suficient ca focoasa să lovească mai jos de linia de plutire, ca aerodromul plutitor să iasă din uz.Pentru a trimite rachetele către navele inamice vor fi folosite sisteme automate de ghidare, care au fost de curând testate în cadrul aplicațiilor de amploare efectuate de Flota de Nord. După cum informează „Izvestia”, care face trimitere la surse din domeniul apărării, în timpul exercițiilor, două echipaje ale unor avioane de recunoaștere TU-142 au transmis navelor de patrulare informații despre un potențial inamic și au urmărit rachetele pe o distanță de sute kilometri.Printre altele, sistemele de ghidare automată au identificat de unele singure țintele importante și au ales armele potrivite. În afară de „Zircon”, navele ghidate de astfel de sisteme pot folosi și rachete de croazieră din generația mai veche, inclusiv „Iahont”, „Vulcan” sau „Kalibr”.În locul sistemelor „Granit”Proiectul de dezvoltare a rachetelor hipersonice a fost lansat în 2010, în condiții de secretizare maximă. Pentru prima dată, opinia publică a fost informată despre el în 2018 de către Vladimir Putin. Până în momentul de față, au fost efectuate nouă lansări, atât de pe nave de suprafață, cât și submarine și toate s-au încununat de succes. În această toamnă, o astfel de lansare va efectua și submarinul nuclear "Severodvinsk", iar apoi testările se vor încheia. Cu noile complexe vor fi echipate fregatele din cadrul proiectelor 22350, crucișătoarele nucleare „Petru cel Mare” și „Amiralul Nahimov” (proiectul 1144), de asemenea, submarinele nucleare polivalente (proiectele 885M și 949AM). Primele vor fi dotate cu „Zircon” navele Flotei de Nord.Și aceasta nu este singura armă în fața căreia sistemele de apărare antiaeriană ale NATO sunt neputincioase. Deja a început echiparea cu complexe „Avangard”, dotate cu focoase hipersonice, dar și cu rachete balistice „Kinjal”. În plus, continuă testările submarinului fără pilot „Poseidon”, conceput să distrugă bazele maritime militare și infrastructura inamicului.

