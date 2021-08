Cine a fost cel mai bun președinte al Moldovei de la Independență - ce a răspuns Lucinschi

https://sputnik.md/20210827/petru-lucinschi-presedinte-44295517.html

CHIȘINĂU, 27 aug - Sputnik. Petru Lucinschi a fost întrebat la Radio Sputnik Moldova cine a fost, în opinia sa, cel mai bun președinte al țării de la Independență încoace. În context, Lucinschi a enumerat succesele și eșecurile înregistrate în perioada mandatului său de președinte. „La noi în Moldova se spune că cel mai bun președinte a fost acela care a rezolvat niște probleme sociale mai activ. În 97 noi am înregistrat o creștere mică. Am început a oferi pensii oamenilor, iar în 98 a fost o criză extraordinară - a căzut leul. Nu numai la noi a fost așa - în toată regiunea. În 99 ne-am revenit puțin, în 2000 am înregistrat o creștere. Noi am reușit să aducem investiții. Cele mai mari investiții au fost în perioada când am lucrat eu”, a spus fostul șef de stat. Republica Moldova a obținut independența pe 27 august 1991. Pentru independență au votat 278 de parlamentari și tot în acea zi a fost semnată Declarația de Independență. Ședința Parlamentului de atunci a fost difuzată de televiziunea publică. Atunci Parlamentul s-a proclamat „puterea supremă din țară”.

