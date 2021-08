https://sputnik.md/20210827/presedintele-ucrainei-numit-pacificatorii-rusi-transnistria-sursa-pericol-44300189.html

Președintele Ucrainei i-a numit pe pacificatorii ruși din Transnistria sursă de pericol

CHIȘINĂU, 27 aug - Sputnik. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o serie de declarații de rezonanță în timpul vizitei sale la Chișinău. Liderul ucrainean a citit un text în acest după întâlnirea cu președinții Moldovei, României și Poloniei.Mai mult, președintele ucrainean a declarat că Ucraina dorește „eliberarea peninsulei Crimeea, deoarece aceasta reprezintă o amenințare pentru navigație și comerț în regiune”.El a îndemnat țările care au ieșire la Marea Neagră să se alăture acestei inițiative a Ucrainei, deoarece partea ucraineană „susține consecvent prezența țărilor NATO în Marea Neagră, care este necesară pentru securitate”.Ulterior, Zelenski le-a mulțumit președintelui Moldovei Maia Sanda și liderului polonez Andrzej Duda pentru participarea lor la „Platforma Crimeii”.În plus, liderul ucrainean a reamintit că Moldova, Ucraina și Georgia au creat recent „Trio asociat”, ceea ce prevede apropierea acestor țări de UE.Zelenski a vorbit și despre inițiativa celor Trei Mări și despre importanța participării țărilor din regiune la aceasta.Cum a comentat Sandu participarea sa la summitul „Platforma Crimeea”Precizăm că șeful statului Maia Sandu a participat zilele trecute la summitul „Platformei Crimeii”, unde a susținut un discurs în care a declarat că Moldova se pronunță pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Kremlinul a calificat acest gest drept o acțiune extrem de neprietenoasă față de Rusia. În acest context, Maia Sandu a fost întrebată dacă va fi capabilă să mențină în continuare o politică externă echilibrată.Regiunea transnistreană, care are 60% dintre locuitori ruși și ucraineni, a căutat să se separe de Moldova chiar înainte de prăbușirea URSS, temându-se că Moldova se va alătura României pe valul naționalismului.În 1992, după o încercare a autorităților moldovenești de a rezolva conflictul transnistrean pe cale armată, regiunea din stânga Nistrului a ieșit practic de sub controlul Chișinăului. Soldații ruși de menținere a păcii au fost aduși în zona de conflict la 29 iulie 1992, în conformitate cu un acord semnat de președinții Federației Ruse și Moldovei.La negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul 5 + 2 participă Chișinăul și Tiraspolul ca părți la conflict, Rusia, Ucraina, OSCE în calitate de mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite - ca observatori.

