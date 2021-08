https://sputnik.md/20210828/chicu-majorarea-pensiei-bani-imprumutati-bomba-sistemul-financiar-44314625.html

Chicu: Majorarea pensiei din bani împrumutați - o bombă cu ceas pentru sistemul financiar

Chicu: Majorarea pensiei din bani împrumutați - o bombă cu ceas pentru sistemul financiar

Majorarea pensiei minime din bani împrumutați ar putea duce la colaps, iar Republica Moldova nu va mai putea lua credite ulterior. De această părere este fostul prim-ministrul Ion Chicu, invitat în Studioul Sputnik Moldova.

2021-08-28T13:00+0300

2021-08-28T13:00+0300

2021-08-28T13:00+0300

economie

pensie

majorare pensii

ion chicu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2988/12/29881231_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_182f7004db4d30d2d07e93294238c179.jpg

CHIȘINĂU, 28 aug – Sputnik. Majorarea pensiei minime din bani împrumutați ar putea duce la colaps, iar Republica Moldova nu va mai putea lua credite ulterior. De această părere este fostul prim-ministrul Ion Chicu, invitat în Studioul Sputnik Moldova.Chicu califică decizia noii guvernări de a împrumuta bani pentru marorarea pensiei minime la 2000 de lei drept o bombă cu ceas pentru sistemul financiar și bugetar al țării noastre.”Am rămas perpex când am auzit că Guvernul va împrumuta bani pentru ca să mărească pensile. Când au promis că majorează pensia minimă până la 2000 de lei, nu cred că știau cât costă asta. Poate nici astăzi nu știu. Costă 2,8 miliarde de lei pe an. Când declari că tu vei împrumuta bani ca să plătești pensia, asta înseamnă că tu pui la bazele sistemului financiar și bugetar o bombă cu ceas, care va exploda foarte rapid. 2,8 costă anul ăsta, 2,8 – anul viitor, adică în fiecare an tu trebuie să împrumuți, iar banii împrumutați pentru consum imediat este cea mai mare problemă”, a afirmat Chicu.Fostul premier a menționat că, în condițiile în care statul va îmrumuta bani pentru a achita niște cheltuieli curente, țara noastră riscă să ajungă foarte rapid la pragul datoriei de 60 la sută, atunci când nu ni se vor mai acorda credite.”Dacă ei vor continua să pedaleze pe populism, pe politici de astea lipsite de viziune, atunci noi riscăm că foarte rapid o să ajungem la acea pondere de 60 % a datoriei statului în produsul intern brut după care este practic imposibil să deservești datoria asta. Adică nu mai poți împrumuta să construiești drumuri, apeducte, infrastructură ș.a.”, a afirmat Ion Chicu.Chicu consideră că toată asistența financiară care va veni în perioada următoare trebuie îndreptată spre investiții.Totodată, fostul prim-ministru a venit și cu o sugestie pentru noua guvernare în vederea ajutorului pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale.Dacă vii cu asemenea ingerințe neprofesionale în system, riști să dai peste cap tot sistemul.”Eu le-aș sugera să găsească o posibilitate până la anul nou, să acorde celor 650-660 de mii de pensionari care primesc o pensie de mai puțin 3000-4000 de lei să le acorde un suport bănesc. Să stabilească pensia a 13-a pentru categoriile pde pensionari sau beneficiari de alocații sociale care au venituri limitate. Această este o mai bună soluție decât ceea ce propun ei și nu împovărează bugetul pe ani înainte”, a menționat Ion Chicu.

https://sputnik.md/20210725/promisiune-pas-majorare-pensie-minima-43145352.html

https://sputnik.md/20210720/Slusari-Va-fi-oare-posibil-majorarea-cuantumului-pensiei-minime-din-luna-octombrie-35589433.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

pensie, majorare pensii, ion chicu