Tot mai mulți tineri preferă să se cunune fără nași: De ce renunță la tradițiile seculare

Tot mai multe cupluri din Moldova decid să se căsătorească fără nașii de cununie. Tinerii renunță la această tradiție din varii motive.

CHIȘINĂU, 28 aug – Sputnik. Tot mai mulţi tineri de la noi sparg tiparele şi se căsătoresc fără naşi de cununie. Cum decurge un astfel de eveniment, dar și care este poziția preoților cu privire la acest subiect aflați în articolul de mai jos.S-au săturat de tradiții?Tinerii care decid să se căsătorească fără nași de cununie spun că iau astfel de decizii din varii motive. Unii afirmă că nu găsesc o pereche potrivită care să le fie alături pe parcursul căsniciei, alții nu văd rostul acestui obicei.Unii tineri consideră că, de multe ori, moldovenii exagerează atunci când vine vorba de obiceiurile de nuntă, iar tradițiile seculare încep să sufere „mutații” - oamenii le oferă un cu totul alt sens și așa se face că nașii nu le mai devin în cele din urmă „părinții spirituali”. Pe alți tineri îi obosește ideea că trebuie să le poarte cinstea nașilor întreaga viață. Așa se face că tradițiile care altădată erau respectate cu sfințenie dispar încet-încet. „Noi ne-am cununat fără nași. Martori au fost părinții noștri”, a declarat o altă viitoare mireasă. De altfel, acest subiect este deseori discutat pe diverse forumuri sau rețele de socializare. Mai multe internaute s-au pronunțat pe un grup de pe Facebook cu privire la organizarea unei nunți fără nași.”Dacă nu aveți o pereche care să vă fie nași puteți face cununia și fără. Principalul voi să fiti fericiți în viața de familie”, a oferit un sfat o altă femeie. Cuplurile care și-au organizat marele eveniment fără nași de cununie au povestit cum a decurs petrecerea. Unii tinerii spun că au ales să fie așezați singuri la masa de prezidiu, alții au stat alături de părinți sau frați și surori.Totodată, tinerii au povestit că, în lipsa nașilor tradițiile la nuntă au fost asigurate de vornicei și prieteni.”Nu am avut nași. Am avut vornicei de onoare care au făcut toate tradițiile la nuntă”.Cum vede Biserica cununiile fără nașiBiserica Ortodoxă acceptă să cunune tinerii și fără naşi. Parohul bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail" din satul Cruglic, raionul Criuleni, Nicolae Ciobanu, a declarat în cadrul unei emisiuni realizate în Studioul Sputnik Moldova că nașii de cununie au doar o semnificație simbolică și nu sunt obligatorii la această ceremonie religioasă.Preotul s-a mai referit la rolul și obligațiile nașilor de cununie. Potrivit lui, nașii trebuie să se aleagă dintre cei mai buni și mai evlavioși creștini, indiferent de starea lor socială, pentru că nașii sunt povățuitorii duhovnicești ai finilor lor și au mai mari îndatoriri față de aceștia chiar decât părinții cei trupești."Mai mulţi tineri spun că astăzi este tot mai greu să găseşti naşi. Lăsând în umbră partea financiară, naşii de cununie trebuie să mai posede şi calităţi creştine: să îndrume finii pe calea credinței, să aibă o viață morală exemplară, să îndemne tinerii să meargă regulat la biserica. Nașul este obligat să supravegheze duhovnicește tinerii, să le ofere iconițe și cărți sfinte de citit. Însă, constatăm că foarte mulți nași sunt lipsiți de educația spirituală și pun accent mai mult pe interesul material: cadouri, distracții, mese copioase, etc. De aceea nu știu dacă nașul își mai are rolul de altă dată, odată ce nu-și cunoaște principalele datorii", a adăugat preotul.Recent, Cleopatra Strătan și Edward Sanda s-au căsătorit religios. Înainte de marele eveniment, în presă s-a vehiculat că mirii nu vor avea nași de cununie, dar vor fi susținuți de prieteni.„Nu avem nași, avem prieteni foarte buni care ne susțin și sunt alături de noi. Am zis că dragostea și căsătoria sunt despre noi. Nu vrem noi să respectăm ceea ce au făcut alții în trecut, dacă așa face toată lumea, noi nu trebuie să facem. Așa simțim noi, că nu avem nevoie”, a spus Edward Sanda în cadrul unei emisiuni la un post TV din România.

