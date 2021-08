https://sputnik.md/20210828/romania-val-covid-44322223.html

Declarații șoc: Ce s-ar putea întâmpla în România la al patrulea val de COVID-19

Declarații șoc: Ce s-ar putea întâmpla în România la al patrulea val de COVID-19

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat că vârful valului 4 al pandemiei de coronavirus este destul de aproape, în România, el putând fi... 28.08.2021, Sputnik Moldova

2021-08-28T19:15+0300

2021-08-28T19:15+0300

2021-08-28T19:15+0300

internațional

românia

restricții

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34192959_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_b30c73e7897e0d9417dc6f69179ae539.jpg

BUCUREȘTI, 28 aug – Sputnik, Georgiana Arsene. Valul patru al pandemiei de coronavirus ar putea cunoaște vârful la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie.Informația a fost făcută publică de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, medicul Raed Arafat.Acesta spune că, în următoarea perioadă, vom asista la o creștere a numărului de cazuri, nu la un platou sau la o scădere.În ceea ce privește o posibilă intrare a României în lockdown, secretarul de stat în MAI exclude această variantă, spunând că acum există mai multe mijloace de a lupta cu pandemia.”Eu cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou pentru că avem mai multe mijloace. Nici în valul trei nu am avut un lockdown total”, a explicat Arafat.Acesta a adăugat că, în valul 3 al pandemiei, România a avut măsuri mult mai calculate şi mai ţintite decât un lockdown cum a fost în sensul cuvântului din alte ţări, în care toată lumea a stat acasă şi totul a fost închis.În opinia lui Arafat, varianta Delta a coronavirusului are efect mai mare asupra copiilor, așa că e posibil ca o parte dintre aceștia să ajungă chiar în secțiile de Anestezie Terapie Intensivă ale spitalelor.Arafat a subliniat importanța vaccinării, afirmând că vaccinul, chiar dacă poate să scadă în eficienţa de la 90 şi ceva la sută la 70 şi ceva la sută, după o perioadă de timp, totuşi prevenirea de a ajunge într-o stare gravă este clară şi este validă.”Dar rămân cei nevaccinaţi şi rămân copiii care, parte dintre ei, nici nu pot fi vaccinaţi. Varianta Delta are un efect mult mai mare asupra copiilor, este posibil să ne trezim cu mai mulţi copii infectaţi şi o parte din ei să ajungă spitalizaţi sau chiar în Terapie Intensivă”, a declarat Raed Arafat.

https://sputnik.md/20210828/programul-grupelor-liga-campionilor-202122-sheriff-tiraspol-44320854.html

românia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

românia, restricții, covid-19