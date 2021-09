https://sputnik.md/20210901/decizia-obliga-profesorii-testeze-cont-propriu-ilegala-44384160.html

Chicu: Profesorii pot ataca în judecată decizia privind testarea obligatorie la COVID-19

CHIȘINĂU, 1 sept - Sputnik. Fostul prim-ministru și președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) a fost invitatul emisiunii „Logica Puterii”, difuzată la Radio Sputnik Moldova. În cadrul acesteia, el a declarat că decizia CNESP de a obliga cadrele didactice să se imunizeze împotriva COVID-19 sau să-și facă testul o dată la 14 zile din cont propriu este ilegală, iar orice profesor poate ataca în instanță această hotărâre. Ion Chicu a explicat că Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică nu are aceleași atribuții ca și Comisia pentru Situații Excepționale care este formată în perioada stării de urgență și poate lua asemenea decizii, dar și poate impune măsuri radicale. Potrivit lui Chicu, CNESP nu are asemenea atribuții, iar din acest motiv decizia Comisiei este ilegală. „Acum avem Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică care poate emite decizii care vizează doar elemente de sănătate publică. Deci tu nu poți decide că dacă un om nu face asta, atunci tu nu-l primești la lucru. Nu are acest drept. În primul rând este ilegal, de aceea orice profesor căruia i se vor crea probleme poate să acționeze în instanță și va avea câștig din prima zi”, a declarat Ion Chicu. Fostul premier a criticat actualul ministru al Sănătății Ala Nemerenco pentru faptul că atunci când Guvernul Chicu a luat decizia ca oamenii veniți de peste hotare să plătească polița de asigurare s-a împotrivit acestei hotărâri, dar acum a schimbat macazul. „Atunci mii de oameni veneau de peste hotare și s-a decis ca toți care ne vom îmbolnăvi de această boală, sistemul îi va trata gratuit, dar haideți măcar să procurăm acea poliță de două mii de lei. Dumneavoastră vă amintiți care era poziția acestei doamne ( Ala Nemerenco )? Nu, dar de ce oamenii trebuie să plătească, statul trebuie să-i trateze pe toți, iar acum o aud astăzi că de ce cei vaccinați trebuie să plătească pentru profesorii care nu se vaccinează. Vedeți ce schimbare, metamorfoză de logică imediată?”, a precizat Chicu. Amintim că Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a obligat angajații din domeniul educației, care refuză să se imunizeze împotriva COVID-19, să prezinte, o dată la 14 zile, teste efectuate din cont propriu, care să ateste absența noului coronavirus. Această decizie a trezit un val de nemulțumiri, în special în rândul angajaților din educație.În context, Federația Sindicală a Educației și Științei a reacționat dur la decizia CNESP. Membrii sindicatelor au menționat că pedagogii ar trebui să beneficieze gratuit atât de testele rapide antigen, cât și de cele PCR, întrucât aceștia achită lunar asigurarea medicală, care constituie 9% din salariu.Mai mult, anterior, Ala Nemerenco a declarat că nu consideră că statul încalcă dreptul profesorilor, pentru că „oferă oamenilor acces gratuit la fiecare tip de vaccin”.Precizăm că unii angajați din domeniul educației se plâng că sunt amenințați de către directorii instituțiilor că dacă nu se vor conforma prevederilor Comisiei, atunci vor fi concediați. Cadrele didactice susțin că sunt gata să meargă în instanță pentru a-și apăra drepturile fundamentale.Totodată, în context, Biroul Executiv al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova a expediat și un demers către premierul Natalia Gavrilița și au solicitat ca prim-ministru să se implice și să se revizuiască decizia Comisiei, de altfel, ar exista riscul să fie perturbat procesul educațional chiar de la început de an școlar.

