Droguri, taxe și sponsori misterioși: De unde au talibanii miliarde

În ultimele decenii gruparea Taliban a învățat să obțină resurse nu numai din traficul de opiu și heroină

MOSCOVA, 31 aug - Sputnik, Xenia Melnikova. Taliban*, care a ajuns la putere în Afganistan, a câștigat și controlul asupra economiei țării. În pofida traficului intens de droguri, în ultimele decenii gruparea a învățat să obțină resurse nu numai din traficul de opiu și heroină.Talibanii* au impus taxe pe teritoriile controlate, cereau tribut de la companiile de transport și operatorii de telefonie mobilă și, de asemenea, primeau bani din Pakistan și din țările din Golful Persic.Reușeau să obțină mai mult de un miliard și jumătate de dolari pe an. Este suficientă această sumă pentru a umple trezoreria de stat? Răspunsul la această întrebare l-a întrebat RIA Novosti.Nu doar droguri"Nu va exista producție de droguri sau contrabandă. Afganistanul nu mai este o țară în care se cultivă opiu", a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor*. Și a adăugat că va fi necesară asistență externă.Astfel de promisiuni au fost făcute de mai multe ori. În 2000, islamiștii, în căutarea recunoașterii pe arena internațională, au interzis cultivarea macului de opiu. Câmpurile au fost distruse. Iar traficul de droguri a scăzut brusc. Dar când SUA au invadat Afganistanul și militanții au pierdut puterea, comerțul cu opiu, heroină și metamfetamină a înflorit din nou. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) clasifică Afganistanul drept cel mai mare producător de opiu din lume. Anul trecut, recolta de mac a crescut cu 37%. Suprafața totală a câmpurilor însămânțate cu această cultură este de 263 mii de hectare - un record absolut.Afacerea cu droguri aduce talibanilor*, conform estimărilor UNODC, 400 de milioane de dolari pe an.Timp îndelungat aceasta a fost principala sursă de venit pentru ei. Dar în ultimii ani situația s-a schimbat - islamiștii și-au diversificat economia.Venituri multe și diverseUnul dintre liderii mișcării, Mullah mohammad yaqoob, fiul fondatorului grupării Mullah Omar, a îndemnat să se caute alte modalități de a câștiga bani. Militanții au început să pună mâna pe regiuni bogate în resurse minerale.În Afganistan există multe resurse - cupru, bauxită, minereu de fier, marmură, litiu rar. Există aur. Toate acestea sunt estimate la câteva trilioane de dolari. Multe zăcăminte sunt încă intacte.Acele care au ajuns în mâinile militanților aduc peste 460 de milioane de dolari pe an. Potrivit The Financial Times, cumpărătorii sunt în mare parte companii private din China, Pakistan și Emiratele Arabe Unite.În luna mai, ONU a raportat că veniturile anuale ale talibanilor* sunt cuprinse între 300 și 1,6 miliarde de dolari. Ei au colectat anul trecut doar din taxe 160 de milioane. Capturând provincii, islamiștii au golit trezoreriile locale, și-au însușit arme și vehicule blindate și au luat și bani de la întreprinderi și populație.Au introdus un impozit de zece la sută și taxă pentru utilități (două milioane pe an aduceau să făceau doar din consumul de electricitate), au cerut un tribut pentru tranzitul mărfurilor și au încercat să se implice în toate afacerile. O chestiune separată este furnizarea de combustibil, țigări, alimente, medicamente și produse de primă necesitate.În plus, talibanii sunt ajutați din străinătate. După cum a aflat BBC News, aproximativ 500 de milioane de dolari pe an provin de la sponsori privați din țările din Golful Persic - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.Primele dificultăți"Talibanii* au construit un imperiu financiar, dar lucrurile vor începe să se clatine când vor prelua guvernul", a prezis presa occidentală. Și așa s-a și întâmplat. Islamiștii, care anterior operau exclusiv în sectorul gri al economiei, s-au confruntat deja cu primele lor dificultăți.Fiind sceptici față de promisiunile noului guvern, locuitorii s-au repezit la bănci pentru a-și ridica economiile, spun corespondenții Bloomberg din Kabul. Acest lucru a afectat simțitor economia. Bancomatele rămân fără numerar, iar prețurile cresc. Așa făina și untul s-au scumpit cu peste30 la sută. Străzile sunt pustii, majoritatea farmaciilor sunt închise. "Sistemul bancar este paralizat. Afganistanul este o țară dependentă de importuri. Ei exportă mărfuri în valoare de 870 milioane dolari și importă de 8,6 miliarde dolari. Talibanii trebuie acum să hrănească oamenii, să întrețină aparatul de stat", a explicat într-un comentariu pentru RIA Novosti Omar Nessar, cercetător la Institutul de Studii Orientale al Academiei de Științe din Rusia, director al Centrului de Cercetare a Afganistanului Modern. Șaptezeci și cinci la sută din cheltuielile guvernamentale erau de obicei acoperite de ajutorul internațional. Kabulul primea peste 4 miliarde de dolari pe an. De acum înainte, nu se mai poate conta pe asta.Potrivit șefului Băncii Centrale a Afganistanului, Ajmal Ahmadi, care a fugit din țară, majoritatea fondurilor acumulate de fostele autorități se află în afara republicii. Șapte din cele 9 miliarde de dolari din rezervele valutare sunt deținute în Statele Unite. Administrația Biden este pe cale să înghețe aceste active.Afganistanul se confruntă cu o creștere a inflației, deprecierea monedei naționale și creșterea sărăciei.Dacă noul guvern nu va reuși să obțină recunoașterea din partea comunității internaționale - va fi izolat. Dar Omar Nessar crede că țările din regiune vor intra în curând în dialog cu talibanii. Aceasta înseamnă că regimul poate obține noi surse de venit.*Organizație teroristă interzisă în Rusia

