Expert: Guvernanții sunt obligați să dialogheze cu profesorii

Epidemiolog, despre conflictul dintre cadrele didactice și autorități

CHIȘINĂU, 1 sept - Sputnik. Expertul în sănătate publică Ala Tocarciuc a declarat pentru Sputnik Moldova că disputa între pedagogi și autorități nu este deloc binevenită, iar cei de la guvernare trebuiau să înceapă dialogul cu profesorii imediat după încheierea fostul an școlar, dar nu în prag de începerea noului an de studii. În acest caz s-ar fi putu preveni unele situații neplăcute, spune expertul. „Nu am auzit suficiente argumente din partea profesorilor de ce anume nu vor să se vaccineze, dacă le-aș auzi, atunci poate că aș putea propune cum răspundem. Mersul acesta în extreme nu este pozitiv”, a precizat expertul în sănătate publică Ala Tocarciuc. Epidemiologul susține că, de la începutul pandemiei și până în prezent, cadrele didactice pot fi considerate drept eroi din prima linie, deoarece munca pe care au depus-o a fost una titanică. „Ei nu erau obișnuiți să facă lecții online, ei au trebuit din mers să-și schimbe modalitățile de operare, de lucru cu copiii. Totodată, foarte mulți din ei au trebuit să depună eforturi considerabile ca să se adapteze la tehnologii pentru că adaptarea la o tehnologie nu este chiar atât de ușoară. Plus că lor nu li s-au majorat salariile așa ca la alți angajați și de asta tot trebuie de ținut cont. Ei undeva au făcut sacrificii și acum ei sunt puși în fața faptului sau vă vaccinați, sau plecați din sistem, sau vă plătiți singuri testele. Este cumva ultimativă comunicarea cu ei”, susține specialistul.Ala Tocarciuc este de părere că decizia CNESP a fost ultima picătură pentru unii pedagogi care și așa se simțeau epuizați după această perioadă incertă. Mai mult, ea a îndemnat cadrele didactice să se imunizeze, deoarece protejarea copiilor trebuie să fie o prioritate pentru noi. „Majoritatea adulților care au fost bolnavi de COVID-19 au rămas cu sechele, dacă noi nu protejăm copiii și ei vor trece prin această boală, atunci noi o să creștem o generație cu sechele de după COVID și o vom face conștient, iar asta va fi rezultatul deciziilor noastre”, a precizat Ala Tocarciuc. Expertul susține că sursa principală de transmitere a virusului este familia și că de fapt, cadrele didactice nu trebuie să fie singurele care să se imunizeze și să se protejeze, deoarece copiii se pot îmbolnăvi și de la membrii familiei. „Majoritatea transmiterilor au loc în familie. Deci dacă copilul nu este la școală, atunci în familie se transmite cel mai mult. Iarăși, aici va trebui să educăm și părinții. (...) Noi în 20 de luni nu am reușit să învățăm să trăim cu acest virus ca el să nu să se răspândească, ca noi să-l ținem sub control și aici sunt vinovați toți, inclusiv și părinții. Dacă se îmbolnăvesc copiii, primii care sunt vinovați sunt părinții”, a menționat Tocarciuc. Amintim că Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a obligat angajații din domeniul educației, care refuză să se imunizeze împotriva COVID-19, să prezinte, o dată la 14 zile, teste efectuate din cont propriu, care să ateste absența noului coronavirus. Această decizie a trezit un val de nemulțumiri, în special în rândul angajaților din educație.

