Părinții, revoltați și gata de proteste: Nu mai acceptăm o astfel de abordare

Părinții, revoltați și gata de proteste: Nu mai acceptăm o astfel de abordare

Unii părinți sunt revoltați de modul în care revin elevii la studii

2021-09-01T11:43+0300

2021-09-01T11:43+0300

2021-09-01T11:44+0300

societate

elevi

protest

guvernare

școală

părinți

CHIȘINĂU, 1 sept - Sputnik. Unii părinții consideră că odată ce toate instituțiile activează în regim normal, atunci și elevii trebuie să revină la studii în regimul de până la pandemie. Astfel, părinții organizează astăzi un protest în fața Guvernului pentru a-și manifesta nemulțumirea față de decizia CNESP. Manifestația este preconizată pentru ora 13:00.Potrivit deciziei CNESP, elevii revin cu prezența fizică la ore, dar distanța dintre bănci trebuie să fie de cel puțin un metru. Astfel, nu toți elevii vor putea merge la ore în sălile de clasă, deoarece această măsură nu va permite accesul tuturor, iar elevii vor fi nevoiți să meargă o zi la ore, iar o zi să studieze online. Anume acest lucru a ajuns să nemulțumească mai mulți părinți.Una dintre organizatoarele protestului de astăzi este și Ala Revenco. Ea susține că studiile la distanță au dus la grave probleme de sănătate a copiilor, iar acest lucru nu mai poate continua. „Nu mai acceptăm o astfel de abordare, fiindcă ea are consecințe destul de grave asupra copiilor. Începând de la probleme fizice cum ar fi miopie, scolioză, hernie de disc și până la probleme de sănătate mintală cum ar fi apatie, lipsa de motivare de învățare, plus că scade și calitatea învățământului per general”, a declarat părintele.O altă problemă pe care o semnalează părinții este și faptul că învățământul la distanță creează impedimente la locul de muncă, deoarece adulții nu pot lăsa copiii fără supraveghere și sunt nevoiți fie să-i ia la lucru, fie să renunțe la job. Prin acțiunea de protest, părinții vor să ceară autorităților revizuirea deciziei din 23 august a CNESP. Ala Revenco care este și una dintre administratorii grupului „Părinți Solidari” consideră că aceste restricții bat în grupurile vulnerabile, și anume părinți solitari, fără un loc de muncă stabil și cei cu mulți copii. „Școala nu trebuie să fie unica instituție în stat care are restricții dure, neadaptate la situație. Noi știm foarte bine că toată vara am avut festivaluri și concerte, chiar dacă ele au fost în aer liber, în toate localurile s-au făcut nunți, s-au făcut petreceri ca să ajungem la 1 septembrie și să punem restricții pentru procesul de studii. Deci, nu este o logică. Autoritățile trebuie să prevadă astfel de situații și să adopte multe mia multe măsuri pentru alte categorii de populație”, susține părintele. Părintele este de părere că toate cadrele didactice ar trebui să se imunizeze, dar acest lucru nu poate fi impus nimănui. Totodată, Ala Revenco susține că măsurile radicale nu aduc rezultate, iar autoritățile ar trebui să găsească alte metode de a motiva oamenii să se vaccineze împotriva COVID-19. „Ar trebui oferită posibilitatea de testare gratuită, fiindcă vor evalua efortul pentru a face această testare regulată și acele riscuri pe care le au ei închipuite privind vaccinarea, iar o parte din ei vor renunța la aceste convingeri, se vor informa mai mult și nu vor fi foarte motivați să facă teste la fiecare două săptămâni, dar vor merge și se vor vaccina”, a precizat Ala Revenco. În cadrul studioului Sputnik Moldova, Ala Revenco a precizat că dacă autoritățile nu vor ține cont de revendicările părinților, atunci se va cere evaluarea stării de sănătate a copiilor pentru a demonstra impactul pe care îl are învățământul la distanță. Precizăm că părinții nemulțumiți de decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică au lansat și o petiție în acest sens. Autorii petiției consideră că prin decizia CNESP se încălcă drepturile copiilor la educație de calitate, în special, în contextul în care procesul de educație online sau mixt nu asigură rezultate bune. Totodată, potrivit autorilor, se încălcă dreptului copiilor la siguranță, la sănătate, iar unii elevi sunt chiar discriminați.

