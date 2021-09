https://sputnik.md/20210901/ramanem-fara-gaze-planul-gazprom-pentru-gazoductul-iasi-chisinau-44368685.html

Rămânem fără gaze? Planul „Gazprom” pentru gazoductul Iași-Chișinău

Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău încă nu este finalizat, dar experți în energetică din Rusia au vorbit despre posibilitatea aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale prin România, din luna octombrie.

2021-09-01T10:40+0300

Nu există niciun risc ca Republica Moldova să rămână toamna aceasta sau la anul viitor fără gaze naturale, chiar dacă Concernul rus „Gazprom” nu va folosi pentru tranzitarea întregului volum necesar teritoriul Ucrainei și chiar dacă gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău încă nu este dat în exploatare. Aprecierea a fost făcută pentru Sputnik Moldova de expertul în energetică Victor Parlicov, fost director al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică (ANRE).Zilele acestea a devenit public faptul că „Gazprom”, din cauza relației complicate cu Ucraina, are în vedere varianta furnizării gazelor naturale necesare Republicii Moldova prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Itinerarul de furnizare a gazelor rusești prin România ar putea fi inaugurat chiar din 1 octombrie, potrivit unei declarații făcute pentru Sputnik Moldova de Serghei Pikin, directorul Fondului de Dezvoltare Energetică din Rusia (companie de consultanță).Pikin a subliniat că, în continuare, o parte a gazelor rusești către Europa vor fi livrate cu tranzitarea Ucrainei, iar prin această modalitate va fi aprovizionată în continuare cu „combustibil albastru” Transnistria. Expertul rus a specificat că ruta ucraineană va exista în continuare, dar că volumul principal de gaze va fi transportat prin „TurkStream”, prin conducta transbalcanică.Victor Parlicov: Avem suficiente opțiuni în privința aprovizionării cu gaze„Probabil că rutele de livrare a gazelor vor rămâne aceleasi. Cu certitudine, va fi utilizat gazoductul transbalcanic și din direcția dinspre regiunea transnistreană, dinspre stația Alekseevka, și în regim revers, pe gazoductul transbalcanic, dinspre stația Orlovka. Dar, cu certitudine, gaze la anul vom avea”, a apreciat Victor Parlicov.Expertul a relevat că, din ianuarie 2020, securitatea energetică a Republicii Moldova a fost consolidată.Expertul în energetică a subliniat că în prezent, la capitolul securității aprovizionării cu gaze naturale, Republica Moldova stă chiar mai bine decât în privința securității aprovizionării cu energie electrică. Astfel stând lucrurile, potrivit lui Victor Parlicov, atunci când va deveni funcțional, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău va fi „un plus, un bonus”.Ce se va întâmpla cu prețul gazelor în perioada următoareÎn situația în care gazele naturale vor veni pe un nou traseu, prin România, consumatorii ar trebui să se aștepte la modificarea prețului, a menționat Serghei Pikin. El s-a referit la aspectul formării prețului, menționând că, prin gazodul Iași-Ungheni-Chișinău, România îi poate furniza Republicii Moldova nu doar gaze de la „Gazprom”, dar și gaze românești sau cumpărate de la alți furnizori, poate chiar la un preț mai mic. „Poate că există posibilitatea de a obține reduceri. Teoretic, este posibil. Gazul nu are pașaport și nici cetățenie. El doar în contract poate fi atribuit unei țări. Orice ar fi, tranzitând coridorul transbacanic, gazul din Rusia poate fi amestecat pe drum cu cel extras din România”, a declarat Pikin.L-am întrebat și pe Victor Parlicov cum poate evolua prețul la gaze pentru consumatorii moldoveni. Expertul în energetică a răspuns că este foarte posibilă o scumpire a gazelor pe toate piețele.El a sugerat că o ieftinire a gazelor pentru consumatorii moldoveni este puțin probabilă, la fel ca și posibilitatea de a cumpăra gaze sub prețul practicat de „Gazprom”.Precizăm că, la ora actuală, Republica Moldova este singura țară din regiune aprovizionată cu gaze rusești prin Ucraina.Anterior, directorul companiei românești „Transgaz”, Ion Sterian, afirma că, până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie vor fi finalizate și stațiile de comprimare Onești și Gherăiești, care vor permite exportul de gaze în Republica Moldova. Totodată, Republica Moldova ar dori să înmagazineze gaze în depozitele românești operate de „Depogaz”, potrivit lui Sterian.Acesta a mai sugerat că gazul care va tranzita România către Republica Moldova poate acoperi doar consumul de pe partea dreaptă a râului Nistru, urmând ca Transnistria să primească gaze prin tranzitarea teritoriului ucrainean.

