Cine ridică cele mai mari salarii în Moldova: Lefurile au crescut în acest an

2021-09-02T18:46+0300

CHIȘINĂU, 2 sept - Sputnik. Într-un raport prezentat de BNS se menționează că salariul mediu lunar brut atât pentru bugetari, cât și pentru cei din sectorul privat a ajuns la 9 044 de lei. Cele mai mari salarii în trimestrul doi al acestui an a ajuns să le ridice angajații din domeniul informații și comunicații. Leafa lor s-a ridicat până la 21 754 de lei. Pe loc doi sunt cei din domeniul activității financiare și de asigurări. Angajații din acest sector ajung să aibă un salariu mediu de 16 699 de lei. Încă un domeniu bine plătit este cel legat de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat . Cei care activează în domeniul dat au un salariu mediu de 14 252 de lei.La polul opus sunt sunt angajații din domeniul de artă, activități de recreere și de agrement. Salariul lor mediu ajunge la 6 169 de lei. Cu aproape o mie de lei mai puțin primesc cei din sectorul agricol, silvicultură și pescuit. Aceștia ridică lunar un salariu mediu de 5 206 lei. 5 185 de lei ajung să primească angajații ce se ocupă de activități de cazare și alimentație publică.Potrivit Biroului Național de Statistică, în trimestrul doi al acestui an, salariile au crescut, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Cel mai mult s-au majorat salariile celor din domeniul sănătății și asistenței sociale. Leafa lor s-a majorat cu 36,6%. De o creșterea a salariului s-au bucurat și cei care se ocupă de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și de activități de decontaminare. Leafa lor s-a majorat cu 19 la sută. Cei din domeniul transport și depozitare primesc acum cu 18,7% mai mult decât anul trecut.În trimestrul doi al acestui an, bugetarii primeau un salariu mediu de 7 778 de lei, cu 8,5% mai mult decât aceiași perioadă a anului trecut. Angajații din sectorul privat ridicau un salariu mediu de 9 498 de lei, cu 17 la sută mai mult, comparativ cu trimestrul doi al anului 2020. Biroul Național de Statistică anunță că în trimestrul doi al acestui an a crescut și numărul mediu al salariaților cu 8,3%. Totuși, în unele domenii s-au înregistrat scăderi. De exemplu, numărul mediu al salariaților a scăzut cu 1,8% în învățământ și cu 0,3% în administrație publică și apărare, dar și în asigurări sociale obligatorii.

