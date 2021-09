https://sputnik.md/20210902/moldova-rusia-sandu-dialogul-bilateral-44414760.html

Relațiile dintre Moldova și Rusia sub mandatul lui Sandu: Unde va duce dialogul bilateral

Relațiile dintre Moldova și Rusia sub mandatul lui Sandu: Unde va duce dialogul bilateral

Analistul Igor Tuleanțev a analizat modul în care se va dezvolta dialogul dintre Chișinău și Moscova în timpul mandatului președintelui Maia Sandu și dacă este posibilă rezolvarea problemei transnistrene în această perioadă.

CHIȘINĂU, 2 sept – Sputnik. Dacă președintele Moldovei, Maia Sandu, va încearca să cocheteze cu Occidentul colectiv și va încearcă să-i facă pe plac prin confruntarea cu Rusia, precum a făcut-o și fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, atunci va face o greșeală uriașă. Opinia a fost exprimată de către analistul politic Igor Tuleanțev în Studioul Radio Sputnik Moldova.În opinia sa, Uniunea Europeană nu are nevoie de focare de conflicte în imediata apropiere de granițele sale, deoarece orice conflicte, chiar și cele locale, vor afecta starea de spirit a europenilor și, bineînțeles, securitatea Europei. În ceea ce privește Statele Unite, analistul consideră că, în acest sens, ele sunt mai libere și ”ar dori să semene haos în jurul granițelor și să sprijine zonele de destabilizare”.După cum a precizat analistul, atât Rusia, cât și europenii sunt interesați de soluționarea conflictului transnistrean.În același timp, a spus interlocutorul, ar trebui să se ia în calcul încă un punct important: ”dacă înainte exista o putere de coaliție și, pe lângă conducerea statului, o parte a responsabilității cădea asupra partidelor și ei întotdeauna puteau să dea vina unul pe altul pentru anumite eșecuri, atunci astăzi Sandu nu poate face acest lucru, deoarece are toate pârghiile puterii pentru a rezolva problemele”.Regiunea transnistreană, care are 60% dintre locuitori ruși și ucraineni, a căutat să se separe de Moldova chiar înainte de prăbușirea URSS, temându-se că Moldova se va alătura României pe valul naționalismului.În 1992, după o încercare a autorităților moldovenești de a rezolva conflictul transnistrean pe cale armată, regiunea din stânga Nistrului a ieșit practic de sub controlul Chișinăului. Soldații ruși de menținere a păcii au fost aduși în zona de conflict la 29 iulie 1992, în conformitate cu un acord semnat de președinții Federației Ruse și Moldovei.La negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul 5 + 2 participă Chișinăul și Tiraspolul ca părți la conflict, Rusia, Ucraina, OSCE în calitate de mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite - ca observatori.

