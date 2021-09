https://sputnik.md/20210903/atac-terorist-intr-un-supermarket-din-noua-zeelanda---sunt-morti-si-raniti-44453667.html

„Atac terorist” într-un supermarket din Noua Zeelandă - sunt morți și răniți

Un atac cu cuțitul a avut loc într-un supermarket din Auckland, Noua Zeelandă, mai multe persoane fiind rănite. Suspectul a fost împușcat de polițiști. 03.09.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 3 sept – Sputnik. Bărbatul care a atacat mai multe persoane cu un cuțit într-un supermarket din Noua Zeelandă a fost împușcat și ucis de ofițerii de poliție, a confirmat poliția, adăugând că „multiple” persoane au fost rănite în incident.„Poliția poate confirma că un bărbat a intrat într-un supermarket New Lynn și a rănit mai multe persoane", au informat autoritățile neozeelandeze într-o declarație de vineri după-amiază (ora locală), referindu-se la o suburbie din Auckland.Poliția l-a localizat pe bărbat și acesta a fost împușcat. A murit la fața locului.Cel puțin patru persoane au fost transportate la spital cu răni care le pun viața în pericol după atacul din supermarket, potrivit rapoartelor mass-media locale, New Zealand Herald subliniind că cel puțin o persoană a fost înjunghiată, în timp ce Newstalk ZB a raportat că două persoane au fost împușcate.Circumstanțele exacte din jurul incidentului rămân neclare.Un martor care a vorbit cu presa locală, identificat doar ca Tim, a descris panica din supermarket după ce atacatorul a început atacul. „[Oamenii] fugeau afară, isterici, țipau, strigau, erau speriați”, a spus el.Atacul cu cuțitul într-un supermarket din Auckland, în care mai multe persoane au fost rănite, a fost un act de terorism, a declarat premierul din Noua Zeelandă. Suspectul a fost împușcat de polițiști.Suspectul a fost o amenințare cunoscută pentru autorități și aflat sub monitorizare constantă, a adăugat premierul.

