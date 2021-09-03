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Festivalul internațional de film "Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău
Festivalul internațional de film "Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău
Pe 2 septembrie, la Chișinău a fost prezentat filmul ”Главный грек Российской империи”.
2021-09-03T17:42+0300
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film
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film, фото, chișinău

Festivalul internațional de film "Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău

17:42 03.09.2021 (actualizat: 17:43 03.09.2021)
196
Pe 2 septembrie, la Chișinău a fost prezentat filmul ”Главный грек Российской империи”. Proiecția a avut loc în cadrul festivalului de film ”Хрустальный ИсточникЪ”, cu sprijinul reprezentanței Rossotrudnicestvo în Republica Moldova.
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
1/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
2/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
3/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
4/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
5/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
6/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
7/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
8/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
9/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
10/14
© Sputnik / Mihai Caraus

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

© Sputnik / Mihai Caraus

Euclid Kyurdzidis

Euclid Kyurdzidis - Sputnik Moldova
11/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Euclid Kyurdzidis

© Sputnik / Mihai Caraus

Euclid Kyurdzidis

Euclid Kyurdzidis - Sputnik Moldova
12/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Euclid Kyurdzidis

© Sputnik / Mihai Caraus

Andrey Muravyov

Andrey Muravyov - Sputnik Moldova
13/14
© Sputnik / Mihai Caraus

Andrey Muravyov

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

&quot;Хрустальный ИсточникЪ&quot; la Chișinău. Prezentarea filmului &quot;Главный грек Российской империи&quot; - Sputnik Moldova
14/14

"Хрустальный ИсточникЪ" la Chișinău. Prezentarea filmului "Главный грек Российской империи"

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