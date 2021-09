Percheziții la punctul de trecere a frontierei Sculeni: Doi polițiști au fost reținuți

“Confirm perchezițiile care au avut loc in cadrul punctului de frontiera Sculeni. Este vorba despre un dosar inițiat anterior de către Procuratura Anticorupție pe fapte de corupere pasiva. De asemenea pot confirma și reținerea polițiștilor de frontiera. Colegii mei lucrează in teritoriu de câteva ore și, cel mai probabil, operațiunea a luat sfârșit deja. Mai multe detalii cu siguranța vor fi oferite pe parcursul zilei după ce grupul de lucru va reveni in Chișinău”, a menționat Adrian Bordeianu.