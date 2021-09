https://sputnik.md/20210904/expert-guvernare-deficiente-patimi-44482101.html

Expert: Actuala guvernare are anumite deficiențe – Va avea de pătimit

Expert: Actuala guvernare are anumite deficiențe – Va avea de pătimit

Despre performanța actualei guvernări și deficiențele pe care le are a vorbit expertul politic Anatol Țăranu.

2021-09-04T11:17+0300

2021-09-04T11:17+0300

2021-09-04T12:22+0300

politică

vaccinare

vaccinare fortata

mituri vaccinare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg

CHIȘINĂU, 4 sept – Sputnik. Actualul Guvern are anumite deficiențe în ceea ce privește relaționarea cu publicul. De această părere este comentatorul politic Anatol Țăranu. În cadrul emisiunii „Contrapunct” de la Radio Sputnik Moldova, expertul a precizat că din cauza acestor deficiențe guvernanții vor avea de pătimit.„Practica arată că, chiar dacă un Guvern nu are reușite foarte bune, dar are o relaționarea foarte bună în spațiul public, multe nereușite i se iartă”, a precizat Țăranu.În context, expertul s-a referit și la de procesul de vaccinare a cadrelor didactice și intenția guvernării de a impune testarea din surse proprii pentru cei nevaccinați. Remarcabilă este în acest sens declarația premierului Natalia Gavrilița, care a spus la un post de televiziune că profesorii care refuză vaccinarea obligatorie ar trebui să-și caute altă ocupație.Anatol Țăranu a mai spus că încă este greu să spunem cât de performantă este actuala guvernare, ținând cont de termenul mic de când a fost învestită în funcție. „Intențiile sunt foarte bune, iar acum rămâne de văzut cum se va realiza implementarea acestora. Să vedem dacă vor fi capabili să implementeze promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală”, a subliniat Anatol Țăranu.

https://sputnik.md/20210903/amenzi-incalcari-sanctionati-moldovenii-44474273.html

https://sputnik.md/20210903/trebuie-profesorii-nevaccinati-teste-maia-sandu-44444129.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

vaccinare, vaccinare fortata, mituri vaccinare