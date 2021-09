Cine sunt vinovații distrugerii blocului din Hâncești - rezultatele expertizei - FOTO

https://sputnik.md/20210906/cosmarul-bloc-hancesti-fisurile-mari-44531364.html

Coșmarul locatarilor unui bloc din Hâncești continuă: Fisurile devin tot mai mari

CHIȘINĂU, 6 sept - Sputnik. Comisia care a evaluat cauzele ruinării blocului locativ din orașul Hâncești a ajuns la concluzia că fisurile au apărut pentru că s-a spart o țeavă a sistemului de alimentare cu apă. Mai devreme și locatarii imobilului avariat au declarat că cel mai probabil cauza ar fi țeava care s-ar fi spart în urma unor săpături efectuate de un agent economic din preajmă. În ciuda faptului că blocul arată dezastruos, expertul susține că nu există pericol de prăbușire și e nevoie ca clădirea să se oprească din tasare. Abia după asta membrii comisiei vor lua o decizie finală în ceea ce privește soarta imobilului. Aceste argumente nu îi liniștesc însă pe locatarii blocului avariat, care trăiesc un adevărat coșmar.La câteva zile după ce echipa Sputnik Moldova a difuzat un reportaj despre imobilul din Hâncești, locatarii ne-au expediat fotografii cu fisurile care în câteva zile s-au mărit considerabil. Oamenii spun că se tem să mai doarmă în case, dar nu au habar încotro s-o apuce.Tabloul din apartamentele oamenilor devine tot mai sinistru, tencuiala cade tot mai mult, iar fisurile devin tot mai mari și se vede deja cu ochiul liber printre ele ce se întâmplă afară. Deși se tem să mai stea în casă, locatarii afirmă că nu au unde merge, nu vor să incomodeze rudele și prietenii, iar chiria este foarte costisitoare. Autoritățile din Hâncești le-au propus să se mute într-un cămin studențesc, iar celor vârstnici - la casa de bătrâni, dar locatarii au refuzat, din cauza condițiilor nepotrivite.Tamara Zaițeva este una dintre locatarele blocului avariat. Deși apartamentul său este cel mai puțin afectat, ea susține că îi este frică să rămână în casă cu doi copii și că nu are habar încotro s-o apuce. Femeia spune că a investit bani în reparația proaspăt făcută, iar acum totul se ruinează sub ochii ei. Povestea este și mai tristă la soții Mironov. Cei doi au câte 90 de ani și nu au nici rude, nici copii. Se tem pentru viața lor, dar nici să plece din casa unde au locuit 50 de ani nu vor, pentru că nu au unde. Autoritățile locale le-au propus să meargă la un azil de bătrâni sau la un cămin studențesc. Aceștia au refuzat pe motiv că nu sunt condițiile potrivite pentru doi vârstnici bolnavi. Cu ochii în lacrimi am întâlnit-o și pe Elena Sîrbu care susține că s-a adresat autorităților locale pentru a cere un ajutor, dar așa și nu a mai primit vreun răspuns. Femeia spune că zilnic strânge din casă cărămizi și nisip ce cade din fisurile apărute. Potrivit președintelui asociației de locatari Victor Mereuță, fisurile au început să se observe din aprilie, dar dezastrul adevărat a început în luna august, când crăpăturile au început să se mărească pe zi ce trece. Locatarii erau convinși și înainte de a primi rezultatele expertizei că motivul ar fi țeava spartă de un agent economic în timpul unor săpături. La mai bine de un an de atunci, pământul din preajmă s-a surpat, iar apa a spălat totul în cale și clădirea ar fi cedat. Victor Mereuță susține că cel mai afectat este ultimul etaj, adică etajul trei, deoarece crăpăturile încep de sus și se extind în jos. Președintele asociației de locatari spune că soluția propusă de autorități pentru locatari este nepotrivită.„La căminele unde s-a propus, locatarilor le este incomod să locuiască. O mare parte din locatari nu au unde se duce, foarte puțini care au rude prin preajmă. Deci vă dați seama că locuind prin municipiul Hâncești, aici și muncesc, ca să plece și să doarmă la unele rude de la nordul sau sudul țării e greu, pot rămâne fără lucru”, a mai adăugat Victor Mereuță. Am încercat și astăzi să luăm legătura cu primarul municipiul Hâncești pentru a ne spune cum vede el soluționarea problemei și cum autoritățile își propun să-i ajute pe locatarii blocului avariat, dar nici astăzi primarul nu a răspuns la apelurile corespondentului.

