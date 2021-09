https://sputnik.md/20210906/financial-times-agricultura-rusia-44507802.html

Financial Times: Prin dezvoltarea agriculturii sale, Rusia își întăreşte poziția în lume

Financial Times: Prin dezvoltarea agriculturii sale, Rusia își întăreşte poziția în lume

Financial Times: Prin dezvoltarea agriculturii sale Rusia își întăreşte poziția în lume

2021-09-06T08:30+0300

2021-09-06T08:30+0300

2021-09-06T08:30+0300

rusia

export

rusia

cereale

agricultură

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31725139_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_349bb21ee51c86656f9e9037164395cb.jpg

BUCUREŞTI, 6 sept – Sputnik, Doina Crainic. 20 de ani de muncă au fost încununați de succes. Astfel, Rusia a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume, potrivit Financial Times.Țara avansează în Eurasia, Africa și America Latină ca lider în exporturile agricole, reducându-și treptat dependența de hidrocarburi, deschizând noi piețe și înregistrând noi succese diplomatice internaționale, se spune în articolul din ziarul britanic.Producția de țiței a Rusiei satisface cererea globală cu până la 10%, în timp ce, în anii 1990, după căderea Uniunii Sovietice, și-a cheltuit veniturile din petrol pentru a importa alimente pentru a-și hrăni populația, amintește ziarul. Citând unul dintre oficialii prezenți la o întâlnire din 2000, când Vladimir Putin a devenit președinte, Financial Times relatează că noul preşedinte a fost șocat de cifrele care i-au fost comunicate cu privire la importurile rusești.Totuşi, astăzi Rusia este aproape autosuficientă în orice, de la cereale la brânză. Potrivit Rusagrotrans, grâul reprezintă o treime din importuri în Orientul Mijlociu și Africa, 10% în Asia și o cincime din piața mondială.Sancțiunile și impactul acestoraÎn 2004, Putin a lansat un program național de dezvoltare agricolă, pe lângă alte proiecte de stimulare a finanțelor și producției. Obiectivul a fost de a garanta autosuficiența a 80-95% din alimentele și cerealele cheie.Sancțiunile cu care Occidentul a încercat să blocheze economia rusă nu au făcut decât să încurajeze producătorii, notează Financial Times. La scurt timp după restricțiile impuse în 2017, Rusia a depășit pentru prima dată Statele Unite și Canada în ceea ce privește exporturile de grâu. Măsurile împotriva Kremlinului și interzicerea importurilor pentru majoritatea alimentelor occidentale au dat producătorilor autohtoni un stimulent în plus.Astfel, în 2020, Rusia a realizat a doua cea mai mare recoltă de cereale din istoria sa, cu 133,465 milioane de tone brute și 85,896 milioane de tone de grâu. Recordul a fost atins în 2017, cu 135,539 milioane de tone brute, inclusiv 86,003 milioane de tone de grâu. În 2021, se așteaptă ca țara să colecteze 127,4 milioane de tone, inclusiv 81 de milioane de tone de grâu.Condiţiile climaticeRusia a beneficiat, pe de o parte, de faptul că criza financiară și condițiile meteorologice nefavorabile au devastat culturile principalilor săi concurenți. Pentru producătorii de cereale din SUA, 2019 a fost unul dintre cei mai grei ani din istorie, din cauza profitabilității reduse și a războiului comercial cu China. În special producția de grâu a fost afectată, potrivit Departamentului Agriculturii din SUA. De asemenea, incendiile din Australia au condus la randamente mai mici, iar exporturile de grâu se așteaptă să scadă cu 17% în anul următor, potrivit Financial Times.În Rusia, schimbările climatice deschid noi domenii pentru agricultură odată cu topirea permafrostului în nord. Într-o oarecare măsură, acest lucru va compensa seceta din sudul țării.Compromisul cu Arabia SaudităAcordul Rusiei cu OPEC din 2016 privind reducerea producţiei de petrol a fost în mare parte un compromis cu Arabia Saudită. Riadul a obținut prețuri stabile la petrol în gama de prețuri dorită, iar Moscova a acceptat compromisul, reducând producția și ridicând costurile petrolului mai mult decât și-ar fi dorit, a spus analistul financiar Madina Kristaleva pentru TS Lombard. În schimb, Arabia Saudită și-a deschis piața pentru carne de pui și cereale.Riadul, de exemplu, a achiziționat recent grâu rusesc de înaltă calitate. Potrivit Rusagrotrans, principalul transportator rus de cereale, acesta reprezintă în Arabia Saudită 10% din importurile de cereale, în principal orz, însemnând 2,7 milioane de tone în anii 2017-2018. În 2020, Rusia a trimis un prim lot de grâu cu o greutate de peste 60.000 de tone în Arabia Saudită. Unii analiști consideră că veniturile din cereale compensează parțial pierderile cauzate de scăderea producției de petrol pentru Rusia. Totuşi, agricultura este în prezent echivalentă cu doar 4% din PIB-ul rusesc, comparativ cu 15% în cazul petrolului și gazelor.Producția agricolă a Rusiei a crescut cu aproape 50% din 1991, relatează Financial Times. În ultimele 12 luni, exporturile s-au triplat, la peste 30 de miliarde de dolari, însemnând cu o cincime mai mult decât în 2019. Exporturile agricole sunt cele mai importante, iar principalii cumpărători sunt Egiptul și Turcia.

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

export, rusia, cereale, agricultură