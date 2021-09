https://sputnik.md/20210906/guvernul-gavrilita-anunta-majorarea-si-indexarea-pensiei-de-unde-vor-fi-luati-banii-44527882.html

Guvernul Gavrilița anunță majorarea și indexarea pensiei: De unde vor fi luați banii

De la 1 octombrie, în țara noastră va crește pensia minimă până la 2000 de lei. Totodată, toate pensiile vor fi indexate cu 3,86 la sută.

CHIȘINĂU, 6 sept – Sputnik. Guvernul anunță ”cea mai mare creștere a pensiilor din istoria țării”. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing comun de presă a prim-ministrului Natalia Gavrilița, ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari și deputatul PAS, Dan Perciun.Astfel, potrivit autorităților, toți cei cu stagiu de muncă complet vor primi din 1 octombrie pensie de cel puțin 2000 de lei. Măsura vizează 183 de mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau pensie mai mică de 2000 de lei pe lună. Majorarea reprezintă în medie 366 de lei pentru o persoană. Creșterea îi va afecta pozitiv și pe cei care au un stagiu incomplet de cotizare. Creșterea medie va reprezenta 398 de lei per persoană.Totodată, vor creștre și plățile sociale pentru categorii de oameni care primesc alocații sociale care sunt corelate cu pensia minimă. Astfel, 84 de mii de beneficiari de alocații sociale vor avea o creștere în medie cu 450 de lei.Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, măsurile privind pensiile au fost luate pe câteva principii.De asemenea, Spatari a explicat și metoda de calcul a diferenței dintre pensia calculată a unei persoane și pensia minimă, în cazul în care pensia calculată este sub pensia minimă. ”În acest caz va fi alocată din bugetul de stat, sub forma de un supliment de solidaritate, care în timp va scădea odată cu creșterea pensiei calculate a persoanei, pentru că în fiecare an pensia calculată va fi indexată după regula generală, iar pensia minimă va fi indexată în baza inflației pentru a menține puterea de cumpărare a pensiei minime”, a afirmat Spatari.Proiectul de lege urmează să fie aprobat pe parcursul acestei săptămâni.

