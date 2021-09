https://sputnik.md/20210906/maria-sumeiko-experienta-tu-esti-super-44520099.html

Maria Șumeiko, despre experiența la „Tu ești super” - Anul viitor vreau să ajung în finală

Participanta la cel de-al cincilea sezon al competiției Tu ești super a povestit la Centrul de presă Sputnik Moldova despre experiența sa la concursul internațional de muzică

CHIȘINĂU, 6 sept - Sputnik. Maria Șumeiko și-a împărtășit emoțiile trăite în culise și pe scena concursului „Tu ești super!”În ciuda faptului că fata nu a trecut la următoarea etapă a concursului de muzică, acest eveniment a motivat-o să continue să urmeze împlinirea visului ei.„Că nu am trecut mai departe, îmi dă o șansă să mai muncesc, să fiu perseverentă și în anul viitor să ajung în finală. (...) Am înțeles că trebuie să muncesc mai mult, pentru că înainte de asta nu prea am depus efort. Acolo erau mulți copii și voiam să ne fie vesel”, a spus Maria Șumeiko. Ea a împărtășit, de asemenea, impresiile despre membrii juriului de la concursul „Tu ești super!”„Igori Krutoi este vesel după culise. Vorobiov tot e sociabil. Dar el, deși se pare că e vesel, are caracter. Irina Dubțova este foarte drăguță, empatică. Arbenina nu este așa cum o vedeam la televizor. Nu este o doamnă de fier. Ea poate să se emoționeze și să plângă. Îmi făceam griji că Igori Krutoi nu va apăsa butonul, dar când am văzut că a apăsat primul m-am mirat foarte tare”, a menționat adolescenta.Maria afirmă că în timpul pregătirilor pentru concurs a reușit să se împrietenească cu mulți participanți. La Centrul de presă Sputnik Moldova a venit și mama adoptivă a Mariei Șumeiko - Natalia Rajeva.„Îmi făceam griji și îi spuneam să nu se teamă. Chiar și lacrimi mi-au curs de emoții, de bucurie. Ea spune că se vede doar cântăreață. Am să o sprijin prin tot ce pot” a spus Natalia Rajeva. Moldoveanca noastră Maria Șumeiko a evoluat pe scena concursului „Tu ești super!” chiar în primul show din sezonul cinci.Juriul format, tradițional, din compozitorul Igor Krutoi, liderul trupei rock "Night Snipers" Diana Arbenina, muzicianul și actorul Alexei Vorobiov, precum și cântăreața și compozitoarea Irina Dubțova, au apreciat performanța vocală a fetiței. Patru butoane verzi - maximul posibil - Maria a primit o decizie aproape unanimă a juriului.Cu toate acestea, concursul este întotdeauna o ocazie care dictează rezultatul final. Din păcate, nota maximă nu i-a asigurat Mariei accesul la următoarea etapă a competiției. Dar participanta din Moldova nu pierde optimismul: are în spate numeroase concursuri, iar cariera sa muzicală este abia la început.„A fost fain, distractiv, foarte frumos", a răspuns Maria la întrebarea despre emoțiile sale după spectacol. Potrivit concurentei, cele patru butoane verzi au fost o mare surpriză pentru ea.„M-am gândit că voi avea mai puține (butoane din partea juriului - n.red), dar au fost chiar patru!” - și-a împărtășit impresiile Maria. Ea afirmă că cel mai mult și-a făcut griji în legătură cu aprecierea pe care urma să i-o dea compozitorul Igor Krutoi.Participarea la concurs a devenit dramatică pentru Maria - nu din cauza aprecierilor juriului. Ea a fost la un pas să își îndeplinească visul: să-și vadă mama biologică. Din păcate, până acum visul nu s-a împlinit, dar speranța a devenit mai puternică.Maria Șumeiko are 13 ani și este originară din satul Parcani, regiunea transnistreană.Când avea doar doi ani, Maria a ajuns la orfelinat, întrucât părinții săi biologici au fost decăzuți din drepturile părintești. Ulterior, tatăl ei a murit. Maria are două surori, dar ele au fost adoptate mai devreme decât ea. Fetele mențin legătura - se întâlnesc și vorbesc la telefon frecvent. Cel mai mult Maria își dorește să își vadă mama biologică.Cel mai mult Maria își dorește să-și vadă mama biologică, însă are o atitudine caldă și respectuoasă față de familia sa adoptivă.Face lecții de canto de la vârsta de 8 ani. La început a studiat canto pop, apoi, urmând sfatul unui profesor de canto solo, a trecut la canto academic. A debutat în canto clasic în 2019, la concursul "Юный исполнитель Приднестровья" (Tânărul interpret al Transnistriei). Maria a participat de mai multe ori la diverse competiții vocale internaționale la distanță. Este fană a Montserrat Caballe, Maria Callas, Lara Fabian, Maria Bieșu.Prima ediție a sezonului al cincilea jubiliar al competiției „Tu ești super!” a fost lansată pe 5 septembrie. În acest an regulile concursului „Tu ești super!” s-au schimbat puțin: în sezonul jubiliar în continuare participă copii din familii adoptive, internate și orfelinate. Dar în acest an împreună cu ei pe scenă vor evolua în premieră copii din familii numeroase, cu cinci sau mai mulți copii. În total, în sezonul cinci vor evolua 51 de concurenți. În proiect sunt implicate patru țări: Rusia, Belarus, Moldova și Uzbekistan.Anterior și alți reprezentanți ai Moldovei au participat la concursul internațional. În primul sezon al competiției, publicul a fost cucerit de Cristina Covalenco, în vârstă de 16 ani, de la internatul Ceadîr-Lunga și de Anna Ierhan, în vârstă de 8 ani, de la internatul din satul Cărpineni.În 2017, la concursul „Tu ești super! Dansuri” Moldova a fost reprezentată de Tatiana Untilova, Olga Șumeiko și Emilia Danici de la casa de copii de tip familial din orașul Bender.În 2018, în al doilea sezon al proiectului „Tu ești super!” a participat Maxim Gnatiuc în vârstă de 18 ani, din orașul Bălți, care a ajuns până în semifinală.Iar anul trecut, în sezonul patru, Moldova a fost reprezentată de Anastasia Lisovaia. Mica interpretă a reușit să ajungă în semifinală, dar nu a reușit să urce și mai sus.Concursul internațional "Tu ești super!" este organizat de compania de televiziune NTV și de Agenția Internațională de Presă și Radio Sputnik, cu sprijinul Ministerului Educației al Federației Ruse. Proiectul oferă copiilor rămași fără îngrijire părintească șansa de a-și îndeplini visele.Premiera concursului de muzică „Tu ești super!” a avut loc la NTV pe 11 februarie 2017. Chiar de la primele emisiuni, proiectul a devenit unul dintre cele mai populare showuri de talente.De atunci, proiectul „Tu ești super!” a ajutat sute de tinere vedete să-și descopere talentele vocale și să facă primii pași în cariera muzicală profesionistă. Unii dintre participanți și-au îndeplinit visele și și-au găsit părinți.

