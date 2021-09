https://sputnik.md/20210907/leonkov-ce-amenintari-comporta-pentru-asia-centrala-capturarea-provinciei-panjshir--44567800.html

Leonkov: Ce amenințări comportă pentru Asia Centrală capturarea provinciei Panjshir

Expert militar Alexei Leonkov a enumerat, special pentru Sputnik, scenariile privind desfășurarea evenimentelor din Panjshir și ce amenințări reprezintă prezența în această provincie a talibanii* pentru țările vecine.

CHIȘINĂU, 7 sept – Sputnik. În data de la 6 septembrie, purtătorul de cuvânt al talibanilor* Zabihullah Mujahid a declarat că singura regiune din Afganistan care a rezistat controlului talibanilor, Panjshir, a fost înfrântă.Rebelii conduși de Ahmad Masoud, care au anunțat formarea Frontului Rezistenței Naționale Afgane, spun că lupta continuă.Ce se întâmplă, de fapt, în defileul Panjshir? În ce surse puteți avea încredere? Cum se va dezvolta situația militară în defileu în viitorul apropiat și cum aceasta amenință țările din Asia Centrală și Europa? Expertul militar Alexei Leonkov povestește despre acest lucru într-un interviu pe canalul YouTube „Sputnik în limba rusă”.Visul de răzbunare al talibanilorMujahid și Masud afirmă lucruri absolut opuse, care nu fi nici confirmate, nici negate deocamdată. Potrivit lui Aleksey Leonkov, niciuna dintre părți nu recunoaște că a pierdut controlul."În orice conflict informația furnizată de părți trebuie diminuată de 10 ori, afirmă expertul în interviul pentru Spoutnik. - Părțile fie își subestimează pierderile și exagerează pierderile inamicului, fie declară că controlează efectiv un teritoriul sau altul. Din 3 septembrie, am primit informații că Panjshir a căzut, apoi informația a cost dezmințită. Apoi au spus că Ahmad Massoud ar fi fugit, dar acest lucru nu este adevărat".În realitate, capturarea defileului Panjshir nu este ușoară din cauza localizării sale geografice, a spus Leonkov.Alexei Leonkov amintește: talibanii încearcă să pună mâna pe defileul Panjer pentru a doua oară, iar acest fapt îi poate motiva pe luptătorii organizației, deoarece vor să se răzbune.„Această cucerire pentru talibani este semnificativă și importantă, deoarece Panjshir este nesupunerii”, spune el, adăugând că comunitatea mondială urmărește evenimentele care se desfășoară, dar nu intervine în evoluția lor.„Talibanii* rămân a fi o organizație teroristă, în mod oficial nimeni nu și-a schimbat atitudinea față de aceasta - nici ONU, nici țările din Occident și nici Rusia”, spune Leonkov. - În plus, în ciuda faptului că talibanii au anunțat amnistia, au loc represalii împotriva oponenților - unele imagini au fost postate pe internet. Se pare că faptele talibanilor sunt în contradicție cu cuvintele lor, iar țările care se învecinează cu Afganistanul adoptă o poziție prudentă".Cum să hrănești 37 de milioane de oameni?Perspectivele pentru Afganistan sunt complicate și din faptul că țara nu are o economie ca atare, subliniază Alexei Leonkov.Apropo, problema alimentară riscă să devină o problemă pentru întregul Afganistan, spune Leonkov.Dar țara exista din aducerea din afară a alimentelor, armelor, combustibilului și lubrifianților. Adică tehnica, vehiculele cu care talibanii se deplasează se vor opri. Și cine le va aduce produse petroliere? Nu mai vorbesc despre celelalte produse".Leonkov se întreabă: cum Afganistanul va alimenta 37 de milioane de oameni, având în vedere că mijloacele de câștig ale talibanilor au dispărut odată cu retragerea SUA din Afganistan.Europa este în pericolSingura opțiune rămasă talibanilor pentru viitorul apropiat este revânzarea armelor grele lăsate în țară de armata SUA. Cu toate acestea, în acest caz, talibanii vor avea trebuie să desfășoare o operațiune logistică întreagă, deoarece livrarea unui tanc, de exemplu, către Yemen sau Libia necesită costuri.Dar iată dacă talibanii, și acesta este scenariul cel mai probabil, nu vor dori să vândă sisteme portabile de rachete antiaeriene lăsate de americani, iată acest tip de arme reprezintă cel mai mare pericol pentru comunitatea mondială, crede Alexei Leonkov.Poate de aceea Europa și Statele Unite s-au distanțat de Afganistan, rechemându-i pe toți ambasadorii acasă. În ceea ce privește statele care se învecinează cu Afganistanul, acestea nu înțeleg ce le va oferi cooperarea potențială cu talibanii.Și cu cine să colaboreze? Ce se întâmplă dacă talibanii nu se vor menține la putere? Ce se întâmplă dacă va veni Al-Qaeda? Știm cu toții din experiența Siriei: nu dialoga vorbi cu teroriștii ".Guvern de conciliere națională sau regim autoritarNu mai puțin controversate sunt declarațiile talibanilor despre crearea unui guvern de conciere națioinală, care să includă toate segmentele societății, spune Alexei Leonkov.Potrivit lui Leonkov, guvernul de consiliere națională ar trebui să includă reprezentanți ai paștunilor, khazariilor, tadjikilor, uzbecilor, precum și membri ai comunităților locale turcești.„Dar nu am auzit ca aceștia să fi primit o invitație”, spune Alexei Leonkov. - Se pare că talibanii au preluat singuri puterea în țară, ei formează guvernul la discreția lor. În acest caz ei nu iau în considerare interesele celorlalți locuitori din Afganistan, ceea ce înseamnă că acesta nu este un guvern de conciliere națională - ci este vorba de un regim autoritar".Comunitatea internațională nu are încredere în talibani*, chiar în ciuda discursului talibanilor la ONU, deoarece numărul persoanelor care doresc să părăsească țara este în creștere, a spus Leonkov.Urmăriți interviul complet al lui Alesei Leonkov pe canalul YouTube „Sputnik în limba rusă”.* Organizație teroristă ale cărei activități sunt interzise pe teritoriul Federației Ruse și în alte țări

