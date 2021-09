https://sputnik.md/20210907/nu-trebuie-sa-le-permitem-occidentul-a-incercat-sa-amageasca-rusia-si-china-44558533.html

"Nu trebuie să le permitem": Occidentul a încercat să amăgească Rusia și China

"Nu trebuie să le permitem": Occidentul a încercat să amăgească Rusia și China

Afganistanul continuă să aducă surprize. Și nu este vorba de cucerirea rapidă a regiunii Panjshir de către talibani, din care forțele externe au încercat să facă un centru de rezistență față de noua putere.

2021-09-07T15:45+0300

2021-09-07T15:45+0300

2021-09-07T15:45+0300

editorialist

sua

rusia

afganistan

occidentali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44558445_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_45b62d8c788aae68376f33b04edd8afa.jpg

Tema afgană este folosită de Occident pentru jocuri cu Rusia și China, apropo într-o formă primitivă, lipsită de tact.În mod neașteptat s-a constatat că pentru mâine, 8 septembrie, este planificată întâlnirea în formatul G7 pentru a discuta situația din Afganistan. Acesta va avea loc online la nivelul miniștrilor de externe și va fi găzduit de secretarul de stat american Anthony Blinken.În plus, în urmă cu două săptămâni, G7 a organizat chiar și un summit de urgență la cel mai înalt nivel (de asemenea, într-un format online), dedicat special acestei țări. Lasă-i să discute mai mult, mai ales că Occidentul nu are practic nicio influență asupra situației de acolo.În plus, în urmă cu două săptămâni, G7 a organizat chiar și un summit de urgență la cel mai înalt nivel (de asemenea, într-un format online), dedicat în mod special situației din această țară. Lasă-i să mai discute, mai ales că Occidentul nu are practic nicio influență asupra situației de acolo."Pentru a discuta situația din Afganistan, G7 va purta discuții la nivelul miniștrilor de Externe. Reprezentanții Rusiei, Chinei și ai altor țări vor trebui să participe și ei".Motegi a subliniat importanța participării la această întâlnire a delegațiilor din Rusia și China, „care au o anumită influență asupra Afganistanului”.Această este o practică absolut nouă în diplomația mondială - să anunțe participarea Rusiei și Chinei la o întrunire fără știrea lor.Formatul G8 cu participarea Rusiei a murit în 2014 (formal el a fost suspendat de către Occident după Crimeea), iar China nu a intrat niciodată în acest „club al celor aleși”. Nu se poate vorbi despre o revenire a Rusiei în acest format (lucrul pe care îl cereau periodic unii lideri europeni și chiar Donald Trump) - cu privire la neparticiparea la acest format au făcut declarații în mod repetat atât Putin, cât și Lavrov.Iată ce de și de această dată Moscova a reacționat să spunem așa… cu mirare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a declarat:"Partenerii fac dovada unei abordări nesistematice. Am primit semnale de la Berlin și Paris în urmă cu două zile cu privire la o anumită întâlnire, dar nu s-a vorbit despre G7. Apoi a urmat o declarație a Tokyo - deja în contextul G7. Toate acestea se întâmplă pe fondul unor declarații de importanță diferită ale „Șapte” privind Rusia și privind neparticipare sau participare la acest format... Această situație demonstrează că partenerilor le lipsește o înțelegere clară a ceea ce vor de la ei înșiși și de la lumea din jurul lor".În urmă cu o săptămână, ministrul turc Mevlut Cavusoglu a participat la o videoconferință similară cu miniștrii de Externe din țările G7 - dat fiind că Turcia face parte din NATO. Convocarea Moscovei și a Beijingului pentru consultări în cluburi străine este nu numai inutilă, ci și jignitoare.Acesta este motivul pentru care au încercat să mascheze întâlnirea ca fiind altceva - adică din Berlin și Paris, Moscova a fost informată despre pregătirea consultărilor multilaterale privind Afganistanul. Și au primit un acord preliminar, după care un ministru japonez sincer a vorbit despre formatul real al întâlnirii.Poate în formatul despre care a vorbit Josep Borrell la scurt timp după ședința de urgență a miniștrilor de Externe din țările UE. El a spus atunci că "UE nu ar trebui să permită Rusiei și Chinei să preia controlul asupra situației din Afganistan și să devină sponsori ai Kabulului. Trebuie să acționăm". Este adevărat că Borrell a recunoscut, de asemenea, că Europa ar trebui să „coopereze activ cu parteneri cheie internaționali care au influență în Afganistan. Turcia, China și Rusia au primit noi oportunități de a-și spori influența în Afganistan. Iranul, Pakistanul, India au, de asemenea, o influență semnificativă în regiune". Adică, după plecarea americanilor, europenii vor să protejeze interesele occidentale în Afganistan, dar acționează în același timp în cooperare cu vecinii Afganistanului, care sunt puteri influente în regiune, și Rusia.Doar că discutând afacerile afgane fără Rusia și China, dar cu implicarea unor țări musulmane influente și a Indiei, G7, oricum, montează Moscova și Beijingul împotriva sa. Și asta pentru că va fi foarte greu de convins Rusia și China că subiectul principal al consultărilor nu a fost să se discute despre opțiunile cu privire la modul cel mai bun de a contracara influența lor asupra Afganistanului. O altă manifestare a politicii de limitare a Moscovei și a Beijingului. Mai mult că această manifestare vine din partea celor care au ocupat Afganistanul timp de douăzeci de ani și au dat naștere crizei actuale.Prin urmare, singura opțiune constructivă pentru organizarea de consultări globale a tuturor forțelor-cheie din Afganistan este abandonarea formatului "G7 și oaspeții săi". Este posibil să se organizeze consultări în formatul G20 - cu atât mai mult, aceasta este exact ceea ce propune actualul președinte al acestui format - Italia. Premierul Mario Draghi negociază deja acest lucru cu capitalele mondiale - inițial se presupunea că o întâlnire online ar putea fi programată săptămâna aceasta sau la sfârșitul săptămânii viitoare.G20 este formatul ideal pentru consultări multilaterale ale marilor puteri, deoarece este tocmai clubul lor. Include nu numai toate țările G7, China și Rusia, ci și India, Turcia și Arabia Saudită - iar Pakistanul, Qatarul și Iranul pot fi invitate suplimentar.Fără Iran, în general, este imposibil să se discute despre Afganistan și cu siguranță el nu va face parte din formatul G7 (Teheranul nu va merge la „consiliul celor necurați”, dar și Washingtonul nu-l va invita).Rusia a menționat în repetate rânduri că G20 este principalul format internațional. Și subiectul afgan este un motiv bun pentru a consolida acest club care se întrunește anual, care a fost creat inițial pentru a discuta problemele economiei mondiale (dar s-a transformat de mult în cel mai important summit mondial). Mai mult, nu este sigur că trebuie să te grăbești atât de mult cu organizarea unui summit extraordinar, deoarece cel planificat ar trebui să aibă loc la Roma, la sfârșitul lunii octombrie.Este adevărat că deocamdată nu este clar în ce format va avea loc acesta: cu prezență fizică sau din nou în format online. Având în vedere că liderii mondiali nu s-au mai văzut de doi ani, toată lumea vrea să se reunească, dar în cazul unui nou val de pandemie în Europa, vor trebui să comunice din nou în format de videoconferință.Da, Organizația de Cooperare de la Shanghai tocmai îi reunește pe toți cei pentru care problema afgană este cu adevărat o chestiune de securitate națională - Rusia, China, Pakistan, țările din Asia Centrală și India. De asemenea, Iranul va avea un alt statut în curând: de la observatori la membru permanent al Organizației.De fapt, din toate țările din regiune, doar Afganistanul rămâne cu statut de observator - și numai pentru că în timpul ocupației americane, Rusia și China nu au dorit să vadă autoritățile de la Kabul ca parte a unei organizații al cărei obiectiv principal este menținerea păcii în Asia de către forțele statelor asiatice. Apropo, următorul summit al Organizația de Cooperare de la Shanghai - și în format cu prezență fizică - va avea loc la Dușhanbe zece zile mai târziu.Deci, Occidentul și Răsăritul au multe oportunități de negocieri și consultări - nu numai cu privire la problema afgană. Important este ca, la organizarea acestor evenimente, Occidentul să nu pretindă statutul de stăpân: nici de stăpân. Deoarece jocul unilateral, ca și lumea atlantică, s-a încheiat de mult, iar formalitățile de protocol ar trebui să reflecte statutul real al jucătorilor majori ai lumii și nu propria lor idee despre măreția lor.

https://sputnik.md/20210831/grosu-cu-cea-mai-stupida-declaratie-dupa-alegeri-primim-refugiati-din-afagnistan-44363670.html

https://sputnik.md/20210906/ue-facuta-praf-de-ungaria-din-cauza-invitarii-afganilor-in-europa-44539384.html

https://sputnik.md/20210906/lavrov-rusia-va-sprijini-noul-guvern-afgan-daca-va-fi-de-unul-de-conciliere-nationala-44539959.html

sua

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

sua, rusia, afganistan, occidentali