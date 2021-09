https://sputnik.md/20210907/severin-sansa-romania-intelegere-directa-rusia-44539147.html

Severin: “Singura șansă a României e să se înțeleagă direct, nu prin Washington, cu Rusia”

2021-09-07T07:30+0300

BUCUREȘTI, 7 sept – Sputnik. Analiză fulminantă a lui Adrian Severin pornind de la situația generată de Summitul de la Geneva al superputerilor ”fostei ordini mondiale bipolare”.”În procesul retragerii către Marea Chinei și redispunerii în regiunea indo-pacifică, cu intenția de a-și asigura astfel spatele, SUA a cedat Polonia Germaniei, Ungaria Rusiei, Ucraina Rusiei și Germaniei, Marea Neagră Rusiei și Turciei, iar România a rămas, cum se spunea în dreptul roman, un res derelictae (adică o proprietate abandonată voluntar de titularul ei) având statutul de res nullius (bunul nimănui), pe care oricine și-l poate însuși și cu care oricine poate face ce vrea”, scrie Severin.Desigur, trebuie precizat că acest ”cedat” nu mai poate fi perceput ca având greutatea Yaltei, dar este vorba de influență și mai ales de spatele în negocieri și decizii.În condiții descrise, Severin consideră că și ceea ce se întâmplă acum în România ”este rezultatul acestei situații: se distruge tot ce a mai rămas din sistemul constituțional pluripartit, pentru ca, devenit un simplu bun, cvasi statul România (un stat eșuat) să fie pus sub “administrarea directă” a unui regim de mână forte acționând din mandat internațional”.Repet afirmația cheie a lui Severin: ”Cvasi statul România (un stat eșuat) să fie pus sub “administrarea directă” a unui regim de mână forte acționând din mandat”.În continuarea ideii acesteia Severin consideră că ”Agitația politică irațională (fără nici o legătură cu conceptul de “acțiune politică”) de la București, din aceste zile, reprezintă doar unul din multele scenarii menite a face posibilă ajungerea la un asemenea rezultat; unicul interesant pentru marii jucătoride la masa politicii globale”.În acest context nici nu contează cine a amorsat criza (care, de fapt, nu este politică, ci națională - o criză de destin istoric), Cîțu, Barna sau Cioloș, spune Severin.Repet: ”trecerea la autoritarism și subordonare externă integrală”, spune Severin, punctând – ”Asta se execută acum”.Ei bine, Severin propune și o soluție fulminantă: ”Singura șansă a României în atari condiții, ca și în 1944, este să se înțeleagă direct (nu prin Washington) cu Rusia (cu care mai poate găsi interese strategice congruente)”.Pentru că, spune Severin, ”SUA a ieșit din joc, respectiv a lăsat-o în afara jocului, iar Germania nu are interesul să vadă un bloc româno-rus la Gurile Dunării, între obiectivele strategice germane și nevoințele strategice românești neexistând nici o convergență”, scrie Severin, conchizând pesimist:Este una dintre cele mai importante analize ale momentului – iar dacă nu se va pune în aplicare acum o strategie alternativă celei actuale, evident distrugătoare, este posibil ca previziunea lui Severin să se adeverească: ”România, un stat eșuat, să fie pus sub “administrarea directă” a unui regim de mână forte acționând din mandat internațional”.

2021

