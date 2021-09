https://sputnik.md/20210908/federatia-rusa-importa-fructe-moldova-44589196.html

Motivul pentru care Federația Rusă importă tot mai puține fructe din Moldova

Motivul pentru care Federația Rusă importă tot mai puține fructe din Moldova

Motivul pentru care Rusia importă tot mai puține fructe din Moldova? Răspuns la această întrebare a oferit președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Vitalie Gorincioi, în Studioul Sputnik Moldova.

2021-09-08T20:00+0300

2021-09-08T20:00+0300

2021-09-08T20:00+0300

economie

export

republica moldova

mere

expert

federația rusă

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2291/70/22917098_0:441:1200:1116_1920x0_80_0_0_bc4b8509200de64165bd9200158a841b.jpg

CHIȘINĂU, 8 sept – Sputnik. Federația Rusă finanțează și stimulează înființarea plantațiilor noi, punându-și drept scop înlocuirea produselor de import. Acest lucru a și dus la faptul că Rusia importă tot mai puține fructe din țara noastră. Opinia a fost exprimată de președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Vitalie Gorincioi, în Studioul Sputnik Moldova.În același timp, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe a menționat că, actualmente, Federația Rusă se confruntă cu o lipsă de spații de depozitate a producției agricole.”Ei, la moment, poate că nu au îndeajuns depozite de păstrare, frigidere, cam 30% după statistică, dar lucrează foarte intens în această direcție”, a menționat Vitalie Gorincioi.Totodată, expertul și-a exprimat regretul în legătură cu posibilitățile de investiții la acest capitol ale Republicii Moldova.”Cu părere de rău, în Republica Moldova nu avem așa posibilități să investim atât de mult în livezi intensive și super-intensive, să investim în infrastructura de post-recoltă, mașini de sortare, ambalaj etc.”, a punctat Gorincioi.Vitalie Gorincioi este de părerea că țara noastră trebuie să se axeze pe calitatea producției și atunci aceasta va fi solicitată și de alte piețe de desfacere.În acest an, asociația Moldova-Fruct și-a propus să exporte, de probă, un lot de mere în India.”Avem sarcină propusă în programul asociației Moldova-Fruct, în acest an executivul să organizeze un lot mare de cel puțin 15-20 de containere în India. Ar fi niște livrări de probă, ca să ne asigurăm că am găsit niște parteneri, să vedem cerințele lor, să știm practica lor de comercializare”, a afirmat Vitalie Gorincioi.Spre final, expertul a mai menționat că producătorii de fructe din țara noastră au foarte mult de învățat la capitolul comercializare.

https://sputnik.md/20210703/Merele-moldovenesti-prezente-piata-Rusia-35353415.html

https://sputnik.md/20210521/Expert-economic-despre-potentialul-de-export-al-Moldovei-34822727.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

export, republica moldova, mere, expert, federația rusă, știri din moldova