Fundația pentru Lupta cu Corupția a lui Navalnîi are o clonă americană

Fundația pentru Lupta cu Corupția a lui Navalnîi are o clonă americană

Din miliardele furate de la stat, Leonid Volkov a creat în America, împreună cu un bancher fugar, o clonă a Fundației pentru Lupta cu Corupția.

CHIȘINĂU, 8 sept - Sputnik. Fundația pentru Lupta cu Corupția* a lui Alexei Navalnîi are o clonă americană - Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF), înregistrată în Massachusetts. Aceasta este condusă de fostul șef al stuff-urilor electorale ale lui Navalny** Leonid Volkov și de directorul executiv al Fundației pentru Lupta cu Corupția, Vladimir Așurkov.Din conducerea acestei instituții mai face parte și fostul coproprietar al Probusinessbank (Пробизнесбанка - în rusă), Alexander Jelezneak, care este acuzat în Rusia de delapidarea de la această bancă a 28 de miliarde de ruble. RT a aflat această informație din documentele publicate în registrul persoanelor juridice din statul Massachusetts. Potrivit experților, susținătorii lui Navalnîi au nevoie de acest nou fond pentru a primi donații prin intermediul serviciului de plată Stripe și pentru a primi subvenții de la organizațiile guvernamentale americane.Organizația non-profit Anti-Corruption Foundation, Inc. a fost fondată încă din 27 iulie 2021, în Massachusetts, potrivit unui extras din registrul persoanelor juridice (opencorporates.com) al statului.Potrivit extrasului, Leonid Volkov, Vladimir Așurkov și Alexander Jelezneak sunt trecuți ca directori ai fondului. În același timp, Volkov a devenit președinte al ACF, Așurkov - vicepreședinte și trezorier.Este de remarcat faptul că toți cei trei au fost dați în căutare internațională de organele de drept ale Federației Ruse. Așurkov este căutat din 2014 fiind acuzat că a deturnat 10 milioane de ruble în timpul colectării donațiilor în favoarea lui Navalnîi. Volkov a fost dat în căutare în februarie anul acesta, fiind acuzat de implicare a adolescenților în desfășurarea mitingurilor ilegale.Anchetatorii ruși îl caută pe Jelezneak, cofondator al Probusinessbank, din 2017, fiind acuzat de deturnarea a 28 de miliarde de ruble de la Probusinessbank și grupul financiar asociat Life (Лайф).De fapt, Jelezneak a cauzat daune chiar bugetului de stat al Federației Ruse, deoarece pierderile provocate de acesta au fost rambursate de Agenția de Stat de Asigurare a Depozitelor, afirmă Ilia Remeslo, care este jurist și autor al proiectului Navalny Leaks. Adică, potrivit expertului, Jelezneak face parte din categoria celor cu care ACF și-a propus să lupte.„Cât despre Jelezneak. Acesta este un caz absolut uimitor în care luptătorii împotriva corupției numesc în una din funcțiile de conducere a ACF o persoană implicată într-un furt în proporții deosebit de mari", a declarat Ilia Remeslo pentru RT. - Pe banii furați de la stat- zeci e miliarde, Jelezneak a cumpărat un conac, în care a „adăpostit” ACF.La Manhattan - pe procurăACF din Massachusetts este înregistrată ca „corporație din străinătate” - acesta este termenul folosit în Statele Unite pentru a descrie o companie care desfășoară activități într-un alt stat sau într-o altă jurisdicție decât cea în care a fost constituită inițial. Fundația din Massachusetts a primit acest statut deoarece este o ramură a fundației omonime din New York.Fundația ACF New York a obținut această denumire pe 19 mai 2021. Cu toate acestea, organizația însăși a apărut în aprilie 2020 și la acel moment se numea Rikolto, LTD.Schimbarea denumirii a avut loc la o lună după ce procuratura rusă a intentat un proces pentru recunoașterea FBK-ului lui Navalny ca organizație extremistă. Potrivit unui extras din registrul persoanelor juridice ale statului, Leonid Volkov este președintele al ACF din New York cel puțin din data de 27 iulie.În același timp, zeci de companii cu diferite profiluri sunt înregistrate la prima adresă a Rikolto din Brooklyn.„Cel mai probabil, modificările din documente indică faptul că în mai 2021 entitatea juridică din New York a fost reînregistrată ca aparținând angajaților FBK. Sunt sigur că acest lucru s-a întâmplat fără a se călători în Statele Unite, pe internet - printr-un certificat electronic și o procură", a explicat pentru RT specialistul în căutarea activelor străine, sub protecția anonimatului. - Aceasta este o practică obișnuită în State: o companie de avocatură deschide o firmă, pe care apoi o revinde. Este mai convenabil pentru cumpărător decât să cheltuiască bani de la zero pentru înregistrare".Pe baza celor de mai sus, se poate presupune că fondatorii versiunii americane a FBK, pur și simplu, au cumpărat Rikolto „gata făcută” de la avocații locali și au reînregistrat-o pe numele lor.Tot atunci, organizația și-a schimbat adresa legală din Brooklyn în Manhattan. Biroul din New York este acum situat în cartierul financiar Strada 85 Broad. Bursa din New York și fostul sediu central al J.P. Bank Morgan se află pe aceeași stradă. De la noul birou al FBK sunt zece minute de mers pe jos până la Memorialul 9/11 - locul prăbușirii Turnurilor Gemene.Biroul unde se află FBK este o clădire cu 30 de etaje care este dublu hexagon. Până în 2009, biroul Goldman Sachs a fost amplasat aici. Clădirea este acum folosită ca centru de afaceri.Sub aripa bancherului fugarLa două luni după schimbarea denumirii în iulie 2021, Fundația din New York a deschis o sucursală în Massachusetts. Faptul înregistrării este confirmat de o copie a certificatului unei corporații străine emis de autoritățile din Massachusetts, care conține semnăturile agentului său de înregistrare (responsabil pentru conectarea companiei nerezidente cu organele de stat ale jurisdicției de înregistrare) Alexander Jelezneak și președintele Leonid Volkov.Documentul specifică „participarea la proiecte anticorupție și drepturile omului în Statele Unite, Rusia, Europa și restul lumii” ca obiective ale creării organizației.Este indicată și adresa corporației - 88 Cutler Lane, Chestnut Hill.Conform bazelor de anunțuri pentru vânzarea de bunuri imobiliare, care sunt accesibile tuturor, acesta este un conac cu o suprafață de 2279 de metri pătrați. După cum a scris presa rusă, în 2016 casa a fost cumpărată de soția bancherului Olga Jelezneak pentru 4,4 milioane de dolari. Faptul că a avut loc o astfel de tranzacții este confirmat de datele de pe site-urile imobiliare din SUA. Baza de date online Checkpeople atribuie această adresă Olgă și lui Alexandr Jelezneak.Achiziția a avut loc cu un an înainte ca în Rusia să fie deschis un dosar penal cu privire la delapidarea din Probusinessbank, care aparținea lui Jelezneak. Potrivit anchetei, banii au fost furați printr-un sistem de împrumut fictiv: Probusinessbank a acordat în mod deliberat împrumuturi nerentabile către societăți fictive.De acolo, banii, sub masca cumpărării valorilor mobiliare nelichide, au fost direcționați către companii offshore controlate de managementul de top. Banii retrași în acest fel au fost folosiți pentru cumpărarea de bunuri imobiliare în străinătate.Chestiuni de jurisdicțieSusținătorii lui Navalnîi, unul după altul, se mută în străinătate. Unii, precum Volkov și Așurkov, au trăit în afara Rusiei de mult timp. În 2021, majoritatea angajaților cheie ai FBK s-au stabilit în țările din zona euro și CSI.Dar pentru deschiderea noului sediu central opozanții au ales Statele Unite.Într-adevăr, la începutul lunii august, Volkov a anunțat o nouă metodă de acceptare a donațiilor prin intermediul serviciului Stripe ca un mod sigur și anonim de a ajuta fondul.„Am abandonat complet sistemul bancar rus ... infrastructura financiară”, a spus Volkov pe YouTube.FBK a apelat la serviciul de plăți online Stripe după ce instanța rusească a declarat fondul și ONG-urile sale asociate drept organizații extremiste în iunie 2021. Pentru finanțarea unei organizații extremiste, un cetățean al Federației Ruse poate fi supus răspunderii penale. Iată de ce, FBK a început să caute modalități de a-și proteja sponsorii obișnuiți, ale căror donații reprezintă 22% din bugetul total al fondului (restul de 78% au fost contribuiți chiar de angajații fondului și de marii oameni de afaceri din străinătate, a aflat RT).De fapt, Stripe urmărește fiecare donator către FBK, au explicat specialiștii în securitate a informațiilor către RT, astfel încât anonimatul 100% este „exclus”.Lipsa anonimatului este confirmată și de Remeslo. El a reușit să găsească o nouă entitate juridică a FBK în SUA tocmai prin forma de plată pentru o donație în PayPal - aceasta este indicată ca destinatar al fondurilor.„Aceste informații sunt afișate în extrasele bancare, prin urmare, sunt disponibile pentru ofițerii de aplicare a legii”, a scris Remeslo în canalul său Telegram. - Apoi totul este elementar - prin intermediul Rosfinmonitoring vor fi trimise băncilor rusești datele privind plățile și vor fi primite informații despre donatori.Al doilea motiv pentru mutarea în străinătate Remeslo a numit „patronajul” de care se bucură susținătorii lui Navalnîi în Statele Unite.„În mod tradițional, Statele Unite îi oferă protecție lui Navalnîi și echipei sale, părțile au legături de lungă durată acolo - chiar din momentul în care Navalnîi a primit granturi de la NED *** (National Endowment for Democracy. - RT) și a studiat la Universitatea Yale, ca și Volkov”, a menționat juristul.În cele din urmă, potrivit expertului, compania americană este „ideală pentru a primi subvenții” din fondurile guvernamentale americane.Rolul bancherului Jelezneak, potrivit expertului, ar putea să nu se rezume la o simplă participare la gestionarea fondului.Remeslo consideră acest lucru ca o dovadă a legăturii FBK cu agențiile guvernamentale americane, a interferenței în afacerile interne ale Rusiei. El intenționează să facă o evaluare juridică a acestei situații."Intenționez să mă adresez Comisiei din Duma de Stat, care investighează interferențele străine, precum și Ministerului de Externe și Procuraturii Generale", a spus Remeslo într-un interviu acordat RT. „Este necesar să punem întrebări partenerilor noștri americani: pe ce bază ascund oficialii corupți și îi folosesc pentru a se amesteca în treburile Rusiei?”* Fundația anticorupție este inclusă în registrul ONP-urilor care îndeplinesc funcțiile de agent străin, prin decizia Ministerului Justiției al Federației Ruse din data de 09.10.2019. Organizația este recunoscută ca extremistă, activitățile sale sunt interzise pe teritoriul Rusiei prin decizia Curții municipale din Moscova din 06/09/2021.** Mișcarea publică „Cartierul general al lui Navalnîi” este o organizație recunoscută ca extremistă, activitățile sale fiind interzise pe teritoriul Rusiei prin decizia Curții municipale din Moscova din 06/09/2021.*** Fondul Național în Susținerea Democrație este o organizație ale cărei activități sunt recunoscute ca nedorite în Federația Rusă prin decizia Procuraturii Generale din 28.07.2015.

