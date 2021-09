https://sputnik.md/20210908/irina-vlah-spital-bascan-44591312.html

Irina Vlah a ajuns la spital: Ce a pățit bașcanul Găgăuziei

Irina Vlah a ajuns la spital: Ce a pățit bașcanul Găgăuziei

Irina Vlah a ajuns la spital. Guvernatoarea Găgăuziei a suferit o intervenție chirurgicală.

2021-09-08T16:07+0300

2021-09-08T16:07+0300

2021-09-08T16:07+0300

politică

vizită

irina vlah

spital

operație

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/01/34213470_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6aca4f6d48c025db78670c21e52661eb.jpg

CHIȘINĂU, 8 sept – Sputnik. Irina Vlah a fost internată ieri la Spitalul Raional Comrat după ce și-a frânt piciorul în cadrul unei vizite într-una din localitățile Găgăuziei. Pe pagina sa de Facebook, bașcanul anunță că a fost operată."Ieri, în cadrul vizitei într-una din localitățile frumoase ale Găgăuziei, am călcat imprudent și am traumat piciorul. Acum trec prin perioada de recuperare, care nu mă împiedică să păstrez legătura cu colegii și să respectăm agenda de acțiuni. Mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere și încurajare", a scris Irina Vlah.Irina Vlah urmează să petreacă următoarele zile sub supravegherea medicilor.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

vizită, irina vlah, spital, operație