Iușkov: Va putea Europa să renunțe la gazul rusesc?

Are vreo implicare Rusia la creșterea bruscă a prețurilor la gaz în Europa și va fi eficient Nord Stream 2 dacă UE dorește să treacă la o economie verde - iată ce spune expertul.

2021-09-09T19:40+0300

2021-09-09T19:40+0300

2021-09-09T19:40+0300

CHIȘINĂU, 9 sept - Sputnik. Ultima țeavă a cele ide-a doua ramură a conductei de gaz Nord Stream 2 a fost așezată pe fundul Mării Baltice. Acest lucru a fost anunțat pe 6 septembrie de către operatorul proiectului Nord Stream 2 AG. Și pe 9 septembrie a fost stabilit un record istoric pe piața futures - prețurile a o mie de metri cubi de gaz, pentru prima dată în întreaga istorie a tranzacțiilor, au trecut de 700 de dolari.Igor Iușkov, analist de frunte la Fondul Național pentru Securitate Energetică, a explicat care este specificul strategiei energetice a Rusiei într-un interviu pe canalul YouTube „Sputnik în rusă”.De ce este acuzată Rusia, dar nu NorvegiaPe 9 septembrie, pentru prima dată în istoria tranzacțiilor, prețurile pe Piata Futures a gazelor naturale, pentru luna octombrie, în Europa, a depășit 700 de dolari pe mia de metri cubi. În urmă cu o lună, pe Piata Futures a gazelor naturale pentru următoarea lună de scadență costa 550 de dolari pe mie de metri cubi, iar la mijlocul lunii mai - 373 dolari.Comercianții europeni de gaze numesc situația „nebunie”. Și o serie de mass-media europene au explicat creșterea prețurilor cu intrigile Gazprom. Totuși, acest absurd are o explicație logică, spune Igor Iușkov.În consecință, dacă Europa are nevoie de volume suplimentare de GNL, atunci ei i se propun aproximativ aceleași prețuri ca și în Asia, explică Iușkov. În ceea ce privește Rusia, din aprilie până în prezent, a furnizat aceleași volume de gaz.Expertul dă un alt exemplu - Algeria, care a început să exporte mai puțin gaz datorită creșterii consumului intern. Și el pune întrebarea: „De ce atunci se înaintează pretenții față de Rusia? Înșiși europenii acționează logic din punct de vedere economic, dar nepatriotic".În plus, atunci când comercianții vorbesc despre prețuri ridicate, ei se referă la cotațiile bursei olandeze - aceasta reflectă în principal situația de pe piața GNL. Bursa germană diferă de aceasta: prețurile de acolo sunt influențate de aprovizionarea prin conductele rusești, deci sunt mai mici. De asemenea, este important să luăm în considerare toți acești factori, spune Igor Iușkov.De ce Rusia ar trebui să o lase pe Ucraina să câștige?De asemenea comercianții de pe piața gazelor sunt nervoși deoarece rezervele de gaz din depozitele subterane din Europa sunt mici, spune expertul. „Dar de ce s-a întâmplat așa? De ce nu s-au pregătit de iarnă? - întreabă Iușkov. - Pentru că prețul a crescut pe tot parcursul anului, iar companiile s-au gândit: nu se știe niciodată, brusc prețul va atinge apogeul, acum voi cumpăra o mie de metri cubi cu 400 de dolari, iar iarna prețul va scădea la 300 de dolari și voi suferi pierderi. S-a ajuns la 500 de dolari - acum cu siguranță este cel mai mare preț! Și acum povestea este absolut aceeași: le este frică să pompeze gazul în depozitele subterane, pentru că nu se știe niciodată, brusc acestea vor fi ieftine iarna”.Mai mult, multe țări din acest an au preluat gazul din depozite și l-au vândut cu spor pentru consumul curent, deoarece 2020 a fost complet diferit, spune Igor Iușkov. Prețurile pieței au fost extrem de scăzute: sub 100 de dolari la mia de metri cubi.Acum pentru Gazpromului îi este neprofitabil să majoreze livrările, notează Iușkov. „Toate rutele, cu excepția celei ucrainene, sunt încărcate la capacitate maximă”, explică el. - Dacă Gazprom va livra gaz prin Ucraina peste contractele semnate, Kievul va activa un coeficient mai mare ca prețul pentru tranzitare, care și așa este foarte mare.Prima opțiune este complet lipsită de logică economică, spune expertul. „Rusia și așa îndeplinește deja toate contractele pe termen lung. Și în cazul livrărilor suplimentare, întreaga majorare de preț va merge la operatorul ucrainean, deoarece lui trebuie să i se plătească pentru tranzitul sporit”, spune Iușkov.Economia verde - sub semnul întrebăriiDupă lansarea Nord Stream 2, Rusia va putea furniza volume de gaz suplimentare, spune Igor Iușkov. „În primul rând, gazoductul este deținut în întregime de Gazprom, adică va trebui să plătească companiei fiică”, explică el. - Și în al doilea rând, distanța dintre Iamal și Germania este cu 1800 km mai mică decât ruta prin Ucraina. Datorită lungimii mai mici a conductelor de gaz, Gazprom cheltuie mai puțină energie. Din punct de vedere economic, acesta este cel mai eficient mod".Dezvoltarea unei economii verzi nu va putea afecta negativ Nord Stream 2, Iușkov este sigur de asta. Potrivit expertului, Europa ar trebui să abandoneze orice sursă de energie fosilă până în 2050. Dar investițiile pe care UE le face în „acordul ecologic” nu sunt suficiente, ele trebuie mărite de câteva ori.La început, s-ar putea chiar să nu fie necesară modernizarea conductei de gaz, crede expertul. „Europenii vorbesc despre o perioadă de tranziție în care vor consuma un amestec de gaz și hidrogen”, spune el. - Poți adăuga în gaz până la 30% de hidrogen din și îl poți pompa fără modernizarea conductei de gaz. Mai pe urmă modernizarea va fi necesară, dar din punct de vedere tehnic poate fi rezolvată - conducta de gaz va trebui consolidată în mod special pentru a nu se produce distrugerea ei".Singura problemă este că europenii vorbesc doar despre planuri, dar piața hidrogenului în sine nu există, spune Igor Iușkov. „Nimeni nu produce hidrogen în cantități mari”, spune el. - Dar în față avem sezonul de încălzire din acest an și el trădează tot absurdul politicii europene. La început, Gazprom a fost obligat să treacă în toate contractele metodologia ce ține de formarea prețurilor legate de hub-uri, iar în contractele legate de prețurile petrolului, gazul este la jumătate din preț. Europenii culeg roadele propriei strategii energetice".Urmăriți interviul complet pe canalul YouTube „Sputnik în rusă”.

