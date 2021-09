https://sputnik.md/20210909/measnikov-luam-sau-nu-tablete-pentru-a-suplini-deficitul-de-vitamina-d-44597991.html

Measnikov: luăm sau nu tablete pentru a suplini deficitul de vitamina D

Doctorul Measnikov spune că comprimatele de vitamina D ar trebui luate pentru a exclude deficitul acestei vitamine.

2021-09-09T08:30+0300

CHIȘINĂU, 8 sept – Sputnik. Medicul și prezentatorul TV din Rusia, Alexandr Measnikov, cunoscut sub numele de Doctor Measnikov, a povestit la TV „Rusia 1”, fiind citat de RIA Novosti, care este trăsătura distinctivă a administrării vitaminei D.Potrivit lui, în general, vitaminele conținute în alimente sunt absorbite în organism mai bine decât cele pe care le primește o persoană atunci când ia un complex de vitamine și minerale. Cu toate acestea, după cum a menționat specialistul, în unele cazuri, vitaminele trebuie luate sub formă de tablete.Medicul a explicat că administrarea vitaminei D sub forma în care este vândută în farmacii este recomandată în special în cazul confirmării de laborator a unui deficit al acesteia în organism.

