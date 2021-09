https://sputnik.md/20210910/bucurie-pe-termen-scurt-pensiile-mai-mari-vor-alimenta-cresterea-inflatiei-44625416.html

Bucurie pe termen scurt: Pensiile mai mari vor alimenta creșterea inflației

Ce înseamnă în fapt noua indexare și noua majorare a pensiilor și ce impact vor avea acestea asupra Bugetului de Stat, cum vor influența rata inflației și, implicit, creșterea prețurilor?

CHIȘINĂU, 10 sept – Sputnik. Corespondentul Sputnik a discutat cu experții economici Viorel Gîrbu și Roman Chircă.Suma de 2000 de lei este una mizeră, dacă o raportăm la prețuri. Acești bani i-ar fi suficienți unei persoane doar pentru a-și asigura hrana, nu și pentru a acoperi cheltuieli de alt ordin. Subliniem însă că, în mare parte, aceasta va fi pensia minimă lunară pe care o vor primi oameni care n-au realizat un stagiu complet de cotizare. Anterior ei primeau doar aproximativ 1188 de lei pe lună – prin urmare, vor resimți majorarea. Există și cetățenii cu stagiu complet de cotizare cu pensii de aproximativ 2000 de lei (cu un plus sau un minus de câteva sute de lei).Este aceasta „cea mai mare creștere de pensii din istorie”?Prim-ministrul Natalia Gavrilița a anunțat că, prin această decizie, va fi realizată „cea mai mare creștere de pensii din istoria Republicii Moldova”.Guvernul a precizat câte persoane și în ce mod vor beneficia de majorări și indexări la pensii. Astfel, din 1 octombrie, 183 de mii de pensionari cu stagiu complet de cotizare care primeau sub 2000 de lei pe lună vor primi o pensie minimă de 2000 de lei lunar. Aproximativ cu 366 de lei va crește pensia pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare și care au avut până în prezent o pensie mai mică de 2000 de lei. De asemenea, pentru 125 de mii de persoane cu un stagiu incomplet de cotizare pensia va crește în medie cu 398 de lei. Totodată, alocațiile pentru 84 de mii de beneficiari de alocații sociale, mărimea cărora depinde de valoarea pensiei minime, vor crește în medie cu 450 de lei.L-am întrebat pe expertul economic Roman Chircă dacă ne aflăm cu adevărat în pragul „celei mai mari majorări de pensii din istorie”.De unde va lua Guvernul bani pentru majorarea pensiilorCostul pentru creșterea de pensii este de 521 de milioane de lei în 2021, a anunțat Guvernul. În anul 2022, costul estimat al acestei majorări va fi de 2,1 de miliarde de lei.Roman Chircă a menționat că majorarea și indexarea pensiilor vor contribui la creșterea inflației ca urmare a împrumuturilor pe care statul va fi nevoit să le facă pe piața internă. Potrivit expertului, majorarea va conduce la creșterea deficitului bugetar, iar pe termen lung presiunea pe Bugetul de Stat va fi tot mai mare.L-am întrebat pe expert dacă inflația va crește și ca urmare a faptului că pensionarii vor dispune de mai mulți bani pentru cheltuieli, iar comercianții vor majora prețurile.Prin urmare, chiar dacă pensiile vor crește, nu există nicio certitudine că va crește și puterea de cumpărare a pensionarilor.BNM încearcă să țină sub control inflațiaPe 3 septembrie, BNM, care a prognozat că inflația va trece de 5% în 2021, a luat din nou măsuri antiinflaționiste, majorând rata de bază cu 1,0 puncte procentuale, până la 4,65 la sută anual. Instituția a explicat: „Decizia BNM a fost luată considerând presiunile inflaționiste atât din partea ofertei și a cererii agregate, cât și a riscurilor și incertitudinilor cauzate de evoluția situației pandemice.”În paralel, BNM avertizează că presiunea inflaționistă va exista și în perioada următoare – „presiunile inflaționiste din partea cererii vor continua și în perioada următoare, fiind susținute de majorarea venitului populației (fondului de salarizare, asistenței sociale, remiterilor etc) și creșterea volumului creditelor de consum și celor ipotecare, în contextul condițiilor monetare stimulative, care susțin consumul în detrimentul economisirii”.BNM a avertizat că unele produse se vor scumpi și ca urmare a majorării prețurilor la produse alimentare și combustibili pe piața mondială.Dezastrul demografic al Moldovei: Un angajat întreține un pensionarÎn trimestrul II din 2021, populaţia ocupată a constituit 842,6 mii de persoane, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 874 de mii de persoane, fiind în creștere cu 1,9% față de trimestrul II 2020 (857,7 mii). Datele au fost oferite de Biroul Național de Statistică. Presiunea asupra cetățenilor cu un loc de muncă oficial este foarte mare. Raportul contribuabili - pensionari este practic de 1:1 în Moldova. Conform celor mai recente date statistice făcute publice la 1 ianuarie 2020, numărul total al pensionarilor era de 696 011 persoane. Pentru limita de vârstă erau pensionați 524 451 de persoane, pensii de dizabilitate primeau 126 154 de moldoveni, de urmaș - 12 770, pensii pentru vechime în muncă primeau 19 158 de cetățeni.

