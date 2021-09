https://sputnik.md/20210910/lovitura-militara-a-umflat-preturile-cine-va-beneficia-de-redistribuirea-pietei-44652481.html

Lovitura militară a umflat prețurile. Cine va beneficia de redistribuirea pieței

La bursa din Londra, prețul la aluminiu a atins nivelul maximum din ultimii 30 de ani, de 2837,5 dolari pe tonă.

2021-09-10T20:40+0300

CHIȘINĂU, 10 sept - Sputnik, Irina Badmaeva. Cotațiile au săltat în urma loviturii de stat militară în Guineea, care amenință aprovizionarea cu bauxită. Republica africană livrează un sfert din volumele de pe piața mondială. Printre cei interesați se numără și producătorul rus "Rusal". Cum vor evolua acum prețurile pentru acest metal ușor și ce se va întâmpla cu industria rusească de aluminiu, aflați din acest materia al RIA Novosti.Au acceleratDe la începutul anului, prețul la aluminiu a crescut cu aproape 40%. Acest metal este utilizat aproape peste tot - în spațiu, aviație și industria auto, construcții. În plus, este cel mai utilizat material la ambalare: articole de uz casnic, doze pentru lichide, folie pentru înghețată.Dar producerea aluminiului necesită multă energie electrică. Este poluată atmosfera, este ars petrolul, gazele naturale și cărbunele. Mai ales în China, unde se produce jumătate din volumul mondial de aluminiu.China încearcă să reducă emisiile de dioxid de carbon prin controlul strict al capacităților utilizate și, din această cauză, treptat devine importator de aluminiu."Provincia Xinjiang, care furniza 20% din livrări, a redus producția la cinci fabrici de la sfârșitul lunii august", a declarat Mark Goihman, economist-șef la centrul de informații și analize TeleTrade.Iar Rusia a introdus taxe de export din august - 15 la sută din preț, dar nu mai puțin de 254 dolari pe tonă. "Din această cauză, "Rusal" a anunțat că intenționează să închidă întreprinderile, dat fiind că acestea coboară sub limita rentabilității. Sute de mii de tone devin neprofitabile. Pierderile sunt de multe milioane de dolari", a afirmat Goihman.Campania de decarbonizare promovată de chinezi și taxele rusești au ridicat cotațiile. Comercianții au inclus în prețuri costurile crescute de transport și deficitul așteptat, care poate ajunge la opt milioane de tone până în 2024. Iar cererea va crește cu trei procente pe an.În prima jumătate a anului, cererea globală a crescut cu aproape 12%. Și producția - doar cu 5,7%.Factorul africanPrețurile au fost influențate și de lovitura militară din Guineea. Această țară din vestul Africii este un furnizor cheie de bauxită.Potrivit guvernului Guineei, anul trecut au fost exportate 84,2 milioane de tone de bauxită. Majoritatea au fost livrate în China.Orice periclitare a livrărilor din această țară pot provoca cutremure puternice pe piață.În total, în lume sunt produse peste 60 de milioane de tone de aluminiu pe an. Mai mult de jumătate - în China, patru milioane - în Rusia și India.Liderul celor care au acaparat puterea în Guineea, Mamadi Dumbuya, a cerut companiilor miniere să continue să lucreze. El a dat asigurări că acordurile existente cu guvernul vor fi respectate. Dar asta a calmat puțină lume.Sunt neliniștiți și cei din Rusal, care deține compania Kindia Bauxite din Guineea, câmpul minier Dian-Dian cu o capacitate de trei milioane de tone pe an, dar și complexul de bauxită alumină Friguia.În prima jumătate a anului, aceste întreprinderi din Guineea au produs 3,8 milioane de tone de bauxită, potrivit rapoartelor operative.După lovitură de stat, acțiunile "Rusal", din primele minute de tranzacționare la Bursa de la Moscova, au crescut cu aproape șapte procente, ajungând la 66,75 ruble bucata. Doar că imediat creșterea a fost urmată de o scădere.Prețul acțiunilor "Rusal" este determinat nu numai de prețul aluminiului. Relațiile cu investitorii au, de asemenea, un impact. „Cotațiile ar putea fi de aproximativ 100 de ruble (pentru o acțiunea - n.n.) dacă compania ar plăti dividende. Acum, în ciuda contextului pozitiv al pieței, "Rusal" nu face acest lucru, deoarece beneficiarul final, Oleg Deripaska, nu-și poate primi banii din cauza sancțiunilor ", a spus interlocutorul.Controlul militarPeste 40% din exporturile rusești se îndreaptă către Statele Unite și Turcia. Rusia ocupă primul loc pe piața metalelor brute, cu o cotă de 17%. Canada este a doua cu 15%, iar Australia se situează pe a treia poziție cu 10%.Dar fără materie primă nu poți vinde nimic. Guineea este veriga de bază aici. Și instabilitatea politică din țară amenință cu întreruperea livrărilor de bauxită. "Dar, cel mai probabil, toate aceste probleme nu vor dura mult. Prin urmare, nu trebuie să ne așteptăm la un impact semnificativ asupra prețurilor", spune Mark Goihman.Unul dintre obiectivele loviturii de stat este controlul pieței aluminiului. Prin urmare, junta va încerca cu siguranță să-și aranjeze relații cu principalii cumpărători de materii prime în străinătate cât mai curând posibil.Dar dacă în Guineea va apărea dualitatea puterii, conflictul intern va continua. Atunci problemele de livrare a materiei prime sunt inevitabile.Între timp, cererea puternică continuă să împingă cotațiile prețurilor în sus. În septembrie, aluminiul va costa mai mult de trei mii de dolari pe tonă. Până la sfârșitul anului va fi și mai mult. Cu toate acestea, saltul din august-septembrie nu se va mai repeta. va fi repetată.

