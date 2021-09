https://sputnik.md/20210910/vladimir-putin-lectie-de-politica-mondiala-44661330.html

Putin, lecție de politică mondială – soluții serioase, nu creșterea tensiunilor

Putin: „Garanția dezvoltării pașnice, progresului și a relațiilor internaționale este asigurarea existenței statelor cu sisteme politice și sociale diferite, cu propriile interese naționale și cu valori spirituale și morale”

BUCUREȘTI, 10 sept – Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a participat la cel de-al XIII-lea Summit BRICS, care a avut loc prin videoconferință sub președinția indiană.Intervenția președintelui rus a fost o adevărată lecție de politică la nivel mondial, pe bază de responsabilitate, respect reciproc și analiză serioasă a situației, dincolo de pretențiile unora, precum SUA, care au adus numai destabilizare.Într-un discursul său, extrem de apreciat de participanți, președintele Putin a punctat problemele principale actuale – punând accentul pe soluții constructive, extrem de necesare în această perioadă tensionată.De asemenea, Putin a subliniat rolul BRICS, un centru de creștere economică și progres internațional care se impune din ce în ce mai mult.Înainte de a reda integral discursul președintelui Vladimir Putin, vom reproduce câteva dintre principalele puncte atinse:Iată discursul susținut de Vladimir Putin la reuniunea liderilor statelor BRIC, așa cum a fost transmis de Președinția Federației Ruse:”Stimate prim-ministru Modi, Stimate președinte Xi Jinping! Stimate președinte Ramaphosa, președinte Bolsonaro! Doamnelor și domnilor!În primul rând, aș dori să mă alătur colegilor mei care au vorbit și să mulțumesc premierului Modi și tuturor prietenilor noștri indieni pentru munca activă desfășurată de India în calitate de președinte BRICS în acest an.În ciuda condițiilor speciale asociate cu pandemia de coronavirus, președinția indiană a făcut tot posibilul pentru a se asigura că parteneriatul strategic al statelor membre BRICS se dezvoltă progresiv și fără nicio întrerupere.Autoritatea asociației noastre este într-adevăr în creștere - și sunt de acord cu colegii care au spus acest lucru - iar rolul său în afacerile internaționale este în creștere, este foarte vizibil. Acesta este un rezultat logic al faptului că, în peste 15 ani de activități comune, (țările) BRICS au reușit să stabilească o interacțiune eficientă pe întregul spectru de probleme de actualitate de pe agenda globală și regională.Un astfel de parteneriat strâns al țărilor BRICS trebuie continuat, având în vedere că situația din lume rămâne extrem de turbulentă. Riscurile asociate cu pandemia de coronavirus sunt evidente pentru toată lumea, colegii tocmai au vorbit despre acest lucru. Această amenințare a afectat aproape toate aspectele vieții noastre, încetinind dezvoltarea economiei globale, exacerbând multe probleme sociale.Odată cu aceasta, însăși situația din lume nu devine în niciun caz mai puțin tensionată. Securitatea globală este supusă unor teste serioase; sistemul de stabilitate strategică s-a degradat în mod vizibil. Conflictele regionale de lungă durată nu numai că nu se opresc, ci se aprind cu o vigoare reînnoită.Retragerea americanilor și a aliaților lor din Afganistan a dus la apariția unei noi situații de criză și nu este încă clar cum toate acestea vor afecta securitatea regională și globală, deci este destul de corect ca țările noastre să acorde o atenție specială acestui lucru.În mod firesc, Rusia, ca și partenerii săi BRICS, a susținut în mod constant instaurarea păcii și stabilității mult așteptate pe solul afgan. Locuitorii acestei țări se luptă de mai multe decenii și și-au câștigat dreptul de decide, independent, cum va fi statul lor.În același timp, pe noi, desigur, nu ne interesează ca Afganistanul să rămână o amenințare pentru țările înconjurătoare, astfel încât terorismul și traficul ilegal de droguri să ne amenințe din teritoriul afgan. Suntem interesați să oprim fluxul migrației, dorim ca afganii să poată trăi în pace și cu demnitate în patria lor.Am spus de multe ori că actuala rundă a crizei din Afganistan este o consecință directă a încercărilor iresponsabile de a impune valori străine din exterior, a dorinței de a construi așa-numitele structuri democratice prin metode de inginerie socio-politică, fără a lua în considerare caracteristicile istorice sau naționale ale altor popoare, ignorând tradițiile în și prin care trăiesc alte țări.Toate acestea se transformă doar în destabilizare și, în cele din urmă, în haos, după care autorii acestor experimente se retrag, abandonându-i chiar și pe cei aflați sub protecția lor în voia sorții. Iar întreaga comunitate mondială trebuie să se descurce apoi cu consecințele.Sunt convins că garanția dezvoltării pașnice progresive a relațiilor internaționale este asigurarea existenței statelor cu sisteme politice și sociale diferite, cu propriile interese naționale și cu valori spirituale și morale, dar cu respectarea obligatorie a principiilor fundamentale ale dreptului internațional consacrat în Carta ONU, inclusiv neintervenția în treburile interne și respectarea suveranității.De asemenea, este important să menținem și să dezvoltăm o interacțiune bazată pe respect reciproc, constructivă și eficientă la nivel global, pentru a consolida sistemul multipolar emergent, format din centre independente de creștere economică și influență politică, între care BRICS este, fără îndoială, inclus.În acest context, considerăm foarte relevant, subiectul întâlnirii noastre - și al întregului an pentru BRICS - ales de partenerii indieni și de președinția indiană, și anume: consolidarea cooperării pe baza continuității, consolidării și consensului. De fapt, cu o astfel de sarcină se confruntă cu întreaga comunitate internațională, iar cei cinci BRICS joacă un rol semnificativ, vizibil, în soluționarea sa.Sper că munca noastră de astăzi va fi semnificativă și fructuoasă și aș dori să subliniez încă o dată că Rusia este gata să continue o interacțiune strânsă cu țările BRICS, în toate domeniile.Vă mulțumesc pentru atenție”.

