Ecologist: Autoritățile nu înțeleg importanța strategică a râului Nistru pentru Moldova

Ecologistul Anatolie Prohnițchi consideră că autoritățile nu conștientizează importanța râului Nistru și impactul devastator pe care-l va avea asupra acestuia centrala hidroelectrică construită de Ucraina.

CHIȘINĂU, 12 sept – Sputnik. Centrala Hidroelectrică de Acumulare a Complexului Novodnestrovsk a pornit recent, cu mult fast, cea de a patra turbină din cele șase planificate pe râul Nistru, chiar dacă anterior Republica Moldova și mai multe organizații internaționale de mediu i-au solicitat Uniunii Europene să facă mai întâi o evaluare a impactului de mediu a acestui proiect. Ecologistul Anatolie Prohnițchi a vorbit în cadrul emisiunii ”La ordinea zilei” de la Sputnik Moldova despre situația actuală a râului Nistru, consecințele pe care le-ar putea avea asupra lui acest proiect și modul în care ne-ar putea afecta pe toți.În opinia lui Prohnițchi, Republica Moldova are toate drepturile să ceară soluționarea acestei probleme, are pârghiile necesare, există convențiile internaționale, însă autoritățile nu întreprind pași concreți și eficienți în acest sens.Ecologistul este de părere că acest lucru se întâmplă din cauza că guvernările Republicii Moldova nu înțeleg însemnătatea râului Nistru ca sursă importantă de aprovizionare cu apă, nu înțeleg importanța bunei lui funcționări pentru întreg mediul din imediata apropiere a râului – nivelul apelor în fântâni, nivelul apelor subterane, clima, toate sunt legate, subliniază Prohnițchi.Prohnițchi spune că este explicabil faptul că Ucraina își apără propriile interese, ea are nevoie de surse alternative de energie, ca să nu depindă de gazul rusesc, ca să exporte ulterior energie produsă pe baza apei comune a râului Nistru. ”În acest sens, ”Ukrhidroenergo” merge ca tancul, pentru că este vorba de surse financiare enorme care trebuie valorificate”, explică el.Însă Republica Moldova ar trebui să-și apere interesele, să-și spună cuvântul cu voce tare, să protesteze ca guvern, ca țară ”pentru că avem și acorduri bilaterale care prevăd cum să administrăm apele râului Nistru, sunt și acorduri internaționale care au fost semnate și d Moldova, și de Ucraina”, subliniază ecologistul.”Republica Moldova cât de cât le respectă, Ucraina le trece cu vederea și merge înainte. Ei fac ce cred de cuviință pentru țara lor și nu-i interesează Republica Moldova”, este de părere Prohnițchi.Ecologistul spune că fiecare structură guvernamentală trebuie să intervină în această chestiune pe partea sa – Ministerul Mediului, Apele Moldovei, Ministerul Afacerilor Externe – ”toți sunt obligați să facă acest lucru. Să atenționeze Ucraina. Dacă este nevoie, să apeleze și la instanțele de judecată internaționale”.Nimeni nu ne va ajuta dacă moi înșine nu vom întreprinde anumite măsuri, nu ne vom apăra interesele, accentuează Prohnițchi.”Autoritățile nu înțeleg că acesta este un subiect strategic a statului Republica Moldova, nu al tău, nu al partidului tău, un subiect care aparține de prezent și de viitor”, a concis ecologistul.

