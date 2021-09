https://sputnik.md/20210912/fbi-a-publicat-primul-document-desecretizat-privind-atentatele-din-11-septembrie-44682839.html

FBI a publicat primul document desecretizat privind atentatele din 11 septembrie

FBI a publicat primul document desecretizat privind atentatele din 11 septembrie

Documentul cu privire la atentatele din 11 septembrie a fost desecretizate de FBI la ordinul lui Biden.

CHIȘINĂU, 12 sept – Sputnik. Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite a publicat pe site-ul său primul document desecretizat la ordinul președintelui Joe Biden privind atentatele din 11 septembrie 2001.Materialul care datează din 4 aprilie 2016 a fost alcătuit în baza rezultatelor discuțiilor agențiilor Biroului cu un angajat al consulatului Arabiei Saudite la Los Angeles. În particular, agenții au clarificat legăturile lui cu oameni care i-au ajutat în privința logisticii pe cei care au deturnat avioanele - Nawaf Al-Khazmi și Khalid Al-Midhar. Interviul a avut loc pe 12 și 13 noiembrie 2015.Anterior, Joe Biden, îndeplinind una dintre promisiunile sale electorale, a dispus ca Ministerul Justiției și alte departamente implicate să facă o revizie a masivului de documente și să facă publice informațiile desecretizate în decurs de jumătate de an.Două avioane de pasageri deturnate de teroriști s-au prăbușit peste turnurile gemene ale World Trade Center din New York pe 11 septembrie 2001, distrugându-le complet.Un alt avion s-a prăbușit peste aripa de vest a clădirii Ministerului Apărării din Washington. Al patrulea avion de pasageri de linie, de asemenea deturnat de teroriști, a căzut și a fost distrus în apropiere de Pittsburgh, Pennsylvania. Potrivit datelor oficiale, la New York au murit 2.749 de persoane, 189 de persoane la Washington și 44 de persoane în Pennsylvania.

