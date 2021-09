https://sputnik.md/20210912/meteorolog-vremea-aceasta-toamna--44687363.html

Meteorolog: Cum va fi vremea în această toamnă și ce surprize ne așteaptă

Meteorolog: Cum va fi vremea în această toamnă și ce surprize ne așteaptă

Meteorolog: Cum va fi vremea în această toamnă și ce surprize ne așteaptă

2021-09-12T15:15+0300

2021-09-12T15:15+0300

2021-09-12T15:15+0300

societate

shs

prognoza meteo

toamnă

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aa14d6b782c4f1152ee876d455af7942.jpg

CHIȘINĂU, 12 sept - Sputnik. Șeful Centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Roșca, a fost invitatul „#SputnikTalk” de la Centrului de presă al Agenției de Presă și Radio Sputnik Moldova. Specialistul a venit cu unele prognoze pentru sezon de toamnă din acest an. Roșca susține că vom avea valori termice normale pentru acest anotimp, dar precipitații vor cădea mai puține decât ar fi trebuit. „Media pentru sezonul de toamnă ar trebui să oscileze între 8 și 11 grade Celsius. Practic va evolua în aceste limite. Dacă să vorbim despre precipitații, atunci s-a putea să aveam insuficiență de ploi. Dacă noi ar trebui să avem între 100 și 135 de milimetri de precipitații, atunci noi ne așteptăm ca ele să fie cu până la 25% sub limita normală”, a menționat Ghenadie Roșca. Meteorologul a explicat și vremea mai rece care au fost înregistrată pe timp de noapte în acest început de toamnă. Potrivit lui, un ciclon din apropiere a adus valori termice scăzute, iar temperaturile nocturne au fost sub limita normală din această perioadă. Roșca a precizat că înghețurile la sol de la începu de septembrie au fost anormale pentru această perioadă, dar în anii 80 s-au mai înregistrat asemenea înghețuri la începutul toamnei. „Când a trecut un ciclon în apropiere de teritoriul nostru, în spatele său a lăsat o dâră de aer rece, după care în partea de nord a Europei, sau mai exact spus, în Arctica s-a format un anticiclon care a crescut ca dimensiune și a influențat și teritoriul nostru. Respectiv, la noi temperaturile au fost mai scăzute decât ar fi trebuit să fie în mod normal”, a precizat meteorologul.

https://sputnik.md/20210902/federatia-rusa-piata-traditionala-merele-strugurii-moldovenesti-44421599.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

shs, prognoza meteo, toamnă, știri din moldova