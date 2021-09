TV8 se leapădă de Natalia Morari - declarație

https://sputnik.md/20210912/tv8-se-leapada-de-natalia-morari-44689564.html

TV8 subliniază că ultimele declarații ale jurnalistei Natalia Morari nu reprezintă politica editorială a acestuia.

politică

tv

veaceslav platon

știri din moldova

CHIȘINĂU, 12 sept – Sputnik. Postul de televiziune TV8 a venit cu o reacție în urma declarațiilor făcute în ultimele zile de jurnalista Natalia Morari, cofondatoare a respectivei instituții media.Administrația TV8 declară într-un comunicat că ”se disociază complet și categoric de declarațiile făcute în ultimele zile de Natalia Morari”, menționând că acestea nu reprezintă politica sa editorială. Morari a scris acum o zi într-o postare pe Facebook despre faptul că în ultima perioadă nu și-a putut exprima liber opiniile din frica de a merge împotriva așteptărilor celor din jur și de a fi condamnată.Morari a scris ieri că, după criticile și învinuirile care ia-u fost aduse, ”nu mai are ce pierde” și poate, în sfârșit, să procedeze așa cum îi dictează inima și că a scăpat de frică de a spune lucrurilor pe nume.”Ceea ce s-a întâmplat cu mine în ultimele 72 de ore a demonstrat un singur lucru: noi trăim într-o societate absolut bolnavă. Plină de ură, intoleranță și eroi - așa zisă elită intelectuală - care pretind că au dreptul exclusiv și incontestabil asupra ocrotirii valorilor societății”, a scris ea.În postarea sa, Morari i-a luat apărare procurorul general, Alexandru Stoianoglo, despre care a spus că este un om extrem de corect pe care l-a cunoscut ”cu mult timp înainte ca el să ajungă procuror general”. Jurnalista a vorbit și despre relația sa cu Chiril Lucinschi și nedreptatea care u s-a făcut acestuia atunci când a fost arestat, în 2017.Referindu-se la Veaceslav Platon, tatăl copilului ei, Natalia Morari a declarat că ”el este mult mai corect și liber în gândire decât mulți dintre cei care astăzi aruncă în el cu pietre”.”El nu este un sfânt, are păcatele lui ca și orice om, dar ele la sigur nu sunt nici pe deoparte așa cum sunt desenate. Și într-un stat de drept, până la urma urmei, și un om atât de tare detestat are dreptul la prezumția nevinovăției”, consideră jurnalista.Amintim că Natalia Morari a declarat pe 8 septembrie că va face ”o pauză de emisie” și iese temporar din Consiliul de Administrație al postului de televiziune TV8 deoarece este șantajată de SIS cu faptul că Veaceslav Platon este tatăl fiului ei Rem.

