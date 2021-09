https://sputnik.md/20210913/ceban-revenco-problema-ambuteiajelor-capitala-44718224.html

Ceban s-a întâlnit cu Revenco: Cum poate fi rezolvată problema ambuteiajelor în Capitală

Problema traficului îngreunat în Capitală a fost discutată astăzi de autoritățile locale și cele centrale.

CHIȘINĂU, 13 sept – Sputnik. Primarul general, Ion Ceban, s-a întâlnit astăzi cu ministrul de Interne, Ana Revenco. Părțile au discutat despre situația circulației rutiere și a siguranței traficului rutier în municipiul Chișinău.Potrivit lui Ceban, infrastructura rutieră a municipiului Chișinău este preconizată pentru un număr de doar 90 de mii de mașini.Totodată, Ion Ceban consideră că lipsa locurilor de parcare în Capitală devine o problemă tot mai acută."Lucrăm mult asupra acestei probleme. Am vorbit despre strada Ismail, intrările în oraș, stabilim și locurile pentru mașinile celor care vin să viziteze Chișinăul. Am anunțat licitații pentru reconstrucția și amenajarea parcărilor în centrul orașului", a declarat primarul general.Iar ministrul de Interne, Ana Revenco, a precizat că „MAI este gata să disloce, ca și până acum, echipaje ale INSP la cele mai aglomerate intersecții, mai ales la orele de vârf, însă așteptăm să fie desemnați și responsabilii din cadrul Primăriei pentru organizarea și monitorizarea traficului”. Oficialul a precizat că, "în condiții obișnuite, fluidizarea circulației este atribuția Primăriei și ea trebuie îmbunătățită cu sisteme de semaforizare – de dorit inteligente, cu programe moderne de management al traficului, cu planul bine definit de circulație a fluxurilor de transport, cu semne și marcaje rutiere vizibile și bine întreținute".În cadrul declarațiilor de presă, secretarul de stat al MAI, Serghei Diaconu, a spus că grupul de lucru comun va analiza toate soluțiile posibile, iar ulterior vor fi prezentate acțiunile de mai departe.„Ne propunem în grupul tehnic să discutăm despre modul în care pot fi folosite la maxim acele atribuții pe care le are Primăria prin lege și cum venim cu soluții inteligente atât la nivel local, cât și național. Ne gândim la inițiative care sunt aplicate în capitalele europene, de genul 30 km/h pentru centrul istoric al orașului. Ar fi una din soluțiile pe care vrem să le analizăm și să le discutăm mai pe larg”, a spus Diaconu.

