https://sputnik.md/20210913/de-ce-a-durat-atat-de-mult-timp-pentru-a-construi-statul-unional-44710800.html

De ce a durat atât de mult timp pentru a construi Statul Unional

De ce a durat atât de mult timp pentru a construi Statul Unional

Ieri, la Minsk prim-miniștrii Rusiei și Ucrainei au semnat un decret privind implementarea a douăzeci și opt de programe unionale, care vizează unificarea legislației celor două țări în diferite domenii ale economiei.

2021-09-13T15:22+0300

2021-09-13T15:22+0300

2021-09-13T15:22+0300

editorialist

rusia

integrare

putin

belarus

alexandr lukașenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44634715_0:272:2904:1906_1920x0_80_0_0_bcf5f1c042fa66f3b01ea3dfeaabb624.jpg

Acest lucru l-a spus în mod clar Alexandr Lukașenko:Până în prezent, Uniunea Eurasiatică include doar cinci țări - alături de Rusia și Belarus, din ea mai fac parte Kazahstan, Kârgâzstan și Armenia. Dar, mai devreme sau mai târziu, ei se vor alătura Tadjikistan, Uzbekistan și, cel mai important, Ucraina.Împreună vom fi mai puternici - ca să nu mai vorbim de faptul că legăturile istorice nu pot fi rupte, iar legile geopoliticii nu pot fi ignorate.Ar trebui ca fostele republici sovietice, acum state independente să se teamă de ea? Nu, pentru că Rusia nu va absorbi pe nimeni, nu va atașa pe nimeni cu forța - totul se va face prin cursul natural al lucrurilor, cursul istoriei.Rusia doar va urmări în mod insistent și consecvent că tendințele centripete să nu fie periclitate de adversarii noștri geopolitici (care, de altfel, sunt adversarii noștri comuni).Când în urmă cu un an, mulți au prezis căderea lui Lukașenko și mai că aderarea Belarusului la Occident; ca răspuns corect din partea Rusiei au sugerat, pur și simplu, „luarea Belarusului”. Adică, să fie unită cu forța la Rusia. Dar aceasta nu este metoda noastră - pentru că avem deja un Stat Unional, care nu există pe hârtie, ci în realitate.Rusia și Belarus nu sunt doar aliați, ci fac parte dintr-un singur stat. Da, nu are un președinte și o monedă comună, dar există o conștientizare a unității noastre istorice și spirituale, există o alianță militară și un spațiu economic comun (deși construirea lui nu a fost neterminată).Și există nu doar o dorință comună de a continua apropierea, ci o înțelegere profundă că vom fi întotdeauna împreună și nimeni nu ne poate separa.Dar ce e cu integrarea politică? Ar trebui să se termine totul cu ea? Da, va fi așa - doar termenii în care va avea loc nu are o importanță fundamentală acum. După cum a spus foarte corect Lukașenko:Acesta nu este doar un avertisment făcut Occidentului cu privire la condamnarea la eșec al oricărui plan de a rupe Belarusul de Rusia, ci este și o constatare a faptului că relațiile dintre cele două țări depind doar de ele însele - și de nimeni altcineva. Da, Belarusul este o parte istorică a Rusiei, iar poporul belarus este o parte integrantă a poporului rus, alături de velicoruși și maloruși.Dar corectarea greșelilor trecutului, adică prăbușirea URSS, trebuie făcută cu înțelepciune, având în vedere ceea ce s-a întâmplat după 1991. În acest sens, Belarus este Lukașenko. El, conducând țara 27 din 30 de ani post-sovietici, a și făurit statalitatea ei.Nu poate exista o simplă includere a Belarusului în Rusia în condițiile în care Lukașenko se află la cârma acestei țări - nu pentru că el ar fi un dușman al Rusiei sau al poporului rus, ci pentru că este un om de stat independent.Și asta nu doar pentru că mai întâi trebuie parcurs întreaga cale a integrării economice (cea militară există deja), ci și pentru că trebuie prezentat un exemplu altor foste republici sovietice, în primul rând, care astăzi fac parte din Uniunea Eurasiatică. Să se arate că Rusia respectă interesele popoarelor lor, că le este convenabilă această integrare și să le arate elitelor locale că Kremlinul nu le va răsturna sau nu le va comanda. Că atunci când se creează o nouă uniune, vor fi luate în considerare atât greșelile URSS, cât și construcția Uniunii Europene - adică nimeni nu va impune ideologia altcuiva și standardele de viață ale altcuiva.Totul depinde de noi înșine - cât de abil și consecvent vom face acest mare joc în spațiul post-sovietic. Mai mult, pentru noi acesta nu este doar un joc geopolitic și nici măcar doar o chestiune de securitate națională - este o chestiune a viitorului poporului nostru și a marii lui civilizații.

https://sputnik.md/20210907/nu-trebuie-sa-le-permitem-occidentul-a-incercat-sa-amageasca-rusia-si-china-44558533.html

https://sputnik.md/20210902/sua-lupta-conduce-lumea-44427141.html

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Piotr Akopov https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/11/29961155_0:0:150:150_100x100_80_0_0_e2316bfc1f50be0c6fade008479afce5.jpg

rusia, integrare, putin, belarus, alexandr lukașenko