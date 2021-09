https://sputnik.md/20210913/mere-aruncatecumpere-video-viral--44705639.html

Tone de mere, aruncate pentru că nu are cine să le cumpere: Video a devenit viral

2021-09-13T12:02+0300

CHIȘINĂU, 13 sept - Sputnik. Lipsa unei piețe de desfacere a făcut din nou ca fermierii să-și arunce recolta obținută după un an de muncă. Un video în care un agricultor din Dondușeni își aruncă merele a devenit viral peste noapte și a trezit un val de reacții din partea internauților.„Uitați-vă, oameni buni, ce roadă are omul acesta, nu are unde o da. Nu vrea s-o cumpere nimeni, statul nu se interesează și el le aruncă la gunoi”, a menționat persoana din video. După ce acest video a fost văzut și de primarul Capitalei, acesta a dispus în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor Primăriei ca responsabilii de la Direcția educație să caute resurse financiare pentru a procura merele de la agricultori și pentru a le pune pe masa copiilor din instituțiile de învățământ. Totodată, Ion Ceban a solicitat ca fermierii să fie invitați la discuții să se vadă cum pot fi cumpărate merele lor pentru ca acestea să nu ajungă la gunoi. Primarul a precizat că merele moldovenești sunt de o calitate superioară și că este inadmisibil ca acestea să fie aruncate. Ceban a mai adăugat că nu este exclus ca merele să ajungă și pe mesele pacienților din spitalele municipale, pentru a ajuta fermierii care nu au unde să-și vândă marfa.

